संत कुर्मदास कारखान्याची पहिली उचल 1900 रुपये ! ऍड. धनाजी साठे 

माढा (सोलापूर) : पडसाळी (ता. माढा) येथील श्री संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखान्याने चालू हंगामातील उसाला जाहीर केलेल्या दोन हजार 200 रुपये दरापैकी पहिली उचल एक हजार 900 रुपये येत्या चार दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे कारखान्याचे संस्थापक - अध्यक्ष व माजी आमदार धनाजी साठे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. कारखाना सुरू करण्यासाठी कारखान्याचे पदाधिकारी व काही संचालकांनी स्वतःची मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज काढले आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना बॅंकांचा वित्तीय पुरवठा होत असताना संत कुर्मदास कारखान्याला मात्र आखडता हात का घेतला जात आहे, असा सवाल सभासद व शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे. या वेळी ऍड. साठे म्हणाले, की कारखान्यास कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे अथवा बॅंकांचे आर्थिक सहकार्य नसतानाही कारखान्याने चालू गळीत हंगामात गाळपास आलेल्या उसास पहिली उचल म्हणून एक हजार 900 रुपये प्रतिटन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पैसे चार दिवसांत ऊस उत्पादकाच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. कारखाना सुरू झाल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारकडून दिलेल्या आर्थिक सवलतींचा कोणताही लाभ संत कुर्मदास कारखान्याला मिळालेला नाही. आर्थिक अडचणी असतानाही कारखाना सुरू आहे. संस्थापक - अध्यक्ष व काही संचालकांनी स्वतःची मालमत्ता गहाण ठेवून कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू केला आहे. साडेबाराशे मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या या कारखान्याने आज अखेर 51 हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून, अडीच लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कारखान्यास एन. सी. डी. सी. व सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने उभारणीसाठी पतपुरवठा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 35 साखर कारखान्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने थकहमी दिली होती. त्यात संत कुर्मदासचा समावेश आहे. थकहमी मिळवून देण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार संजय शिंदे, आमदार बबनराव शिंदे यांनी प्रयत्न केले. पण कारखान्यास अर्थ पुरवठा करण्याच्या प्रश्नावर राज्य सहकारी बॅंकेने यू टर्न घेतल्याने कारखान्यास कर्ज पुरवठा झाला नाही. यामुळे पदाधिकारी व काही संचालकांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी स्वतःची मालमत्ता गहाण ठेवत शेतकरी हितासाठी कारखाना सुरू केला. कारखान्याची एफ. आर. पी. 2063 रुपये प्रतिटन असून, कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामासाठी उसाला प्रति टन दोन हजार 200 रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफ. आर. पी. प्रमाणे विचार केला असता एफ. आर. पी. च्या 92 टक्के रक्कम पहिली उचल म्हणून ठरते आहे आणि जाहीर दराचा विचार केला तर ती रक्कम 88 टक्‍क्‍यांच्या आसपास जाते. या वेळी संचालक दादासाहेब साठे, कॉंग्रेसचे शहाराध्यक्ष नितीन साठे, हनुमंत राऊत उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The Sant Kurmadas factory has announced the first installment of sugarcane