ग्रामपंचायतींचे द्या थकलेले अनुदान; पालखी मार्गावरील सरपंचांनी केली ग्रामविकासमंत्र्यांकडे मागणी 

पंढरपूर (सोलापूर) : संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील 63 ग्रामपंचायतींचे जवळपास दोन कोटी 46 लाख रुपयांचे यात्रा अनुदान गेल्या दीड वर्षापासून रखडले आहे. यात्रा अनुदान रखडल्याने ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामकाजावर परिणाम झाला आहे. या संदर्भात जिल्ह्यातील काही सरपंचांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेटून घेऊन अनुदानासाठी साकडे घातले. दरवर्षी संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम असलेल्या गावांना राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यात्रा अनुदान दिले जाते. मुक्कामाच्या गावांना चार लाख रुपये तर विसाव्याचे ठिकाण असलेल्या ग्रामपंचायतींना दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या यात्रा अनुदानातून दिवाबत्ती, पाणी, शौचालये, आरोग्य, रस्ते आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मागील वर्षी आषाढी यात्रेवेळी संबंधित गावांनी पदरमोड करून लाखो रुपयांची कामे केली आहेत. कामासाठी लागणारा निधी अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी उभा केला होता. त्यामुळे सरपंच आणि सदस्यांनाही आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. कामे करूनही यात्रा अनुदान मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी थेट ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन अनुदानाची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने तातडीने थकीत आषाढी यात्रा अनुदान द्यावे, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी दिला आहे. याबाबत पिराची कुरोलीचे (ता. पंढरपूर) सरपंच कुलदीप कौलगे म्हणाले, दीड वर्षापासून आषाढी यात्रा अनुदान रखडले आहे. दरवर्षी सरकारकडून वेळेवर अनुदान दिले जात होते; मात्र या वेळी अनुदान रखडले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 63 ग्रामपंचायतींचे जवळपास दोन कोटी 45 लाख रुपयांचे यात्रा अनुदान थकले आहे. यात्रा अनुदान द्यावे यासाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The sarpanch on the palanquin route demanded a grant