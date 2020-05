सोलापूर @४२.९ ; सलग दुसऱ्या दिवशी उच्चांकी तापमान

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसरात आज सलग दुसऱ्या दिवशी उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली यंदाच्या उन्हाळ्यातील उच्चांकी ४२.९ अंश सेल्सिअस तापमान आज सोलापूर शहर व परिसरात होते.

सोलापूरचा पारा 43 अंश सेल्सिअसच्या जवळ पोहोचला आहे. मार्च-एप्रिल या दोन महिन्यात देखील यावर्षी उन्हाचा कडाका प्रखरतेने जाणवला. सोलापुरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आता तापमानाचा पाराही वाढू लागला आहे. दिवसा उन्हाचा चटका आणि रात्री गरम झळा, उकाडा यामुळे सोलापूरकर हैराण झाले आहेत. तापमानाचा पारा वाढल्यानंतर अवकाळी पाऊस हमखास हजेरी लावत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात सोलापूर शहर व परिसरात अवकाळी पाऊस होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष, आंबा, खरबूज, कलिंगड उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. आंबा उत्पादक, बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढलेले तापमान व अवकाळी पाऊस हे त्रासदायक ठरत आहे.

