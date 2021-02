पोलिसांना पाहताच टेम्पोतून उडी मारून वाळू चोराने ठोकली धूम ! पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त 

वैराग (सोलापूर) : समोर आलेल्या पोलिसांचा ताफा पाहताच जीव धोक्‍यात घालून टेम्पो चालकाने टेम्पोतून उडी मारत धूम ठोकली. ही घटना सासुरे (ता. बार्शी) येथे शनिवारी रात्री बाराच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी वाळूने भरलेला बिगर नंबरचा लाल टेम्पो जप्त केला आहे. या प्रकरणी सासुरे (ता. बार्शी) येथील टेम्पो चालक आकाश सूरज दळवी याच्या विरोधात वैराग पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याच्याकडून 5 लाख 7 हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. याबाबत वैराग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, सासुरे (ता. बार्शी) येथे मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरली जात असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनास मिळाली होती. शनिवारी (ता. 13) रात्री गस्त घालणारे पोलिस पथक फिरत होते. या वेळी स्मशानभूमीजवळ रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास एक लाल रंगाचा बिगर नंबर टेम्पो आढळला. चालकाने शासनाचा कसल्याही प्रकारचा परवाना न घेता अगर रॉयल्टी न भरता, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे हे माहीत असून सुद्धा नागझरी नदी पात्रातून चोरून वाळू उपसा करून स्वतःच्या फायद्यासाठी चोरून वाळू भरून घेऊन जात असताना मिळून आला. मात्र पोलिसांना पाहून त्याच्या ताब्यातील टेम्पो सोडून तो पळून गेला. पथकातील पोलिस ज्ञानेश्वर भोसले यांनी त्याच्या विरुद्ध सरकारतर्फे भा. दं. वि. कलम 379, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 9, 15 प्रमाणे फिर्याद दिल्याने वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस नाईक शिवाजी हळे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Seeing the police, the sand thief jumped out of the tempo and fled