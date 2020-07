अक्कलकोटमधील एकाच कुटुंबातील सात जण कोरोनाबाधित 

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यात शुक्रवारी नऊ नवे कोरोनाबाधित रूग्ण आढळले आहे. यामध्ये शहरातील मधला मारूती परिसरातील एकाच कुटुंबातील सात जणांचा समावेश आहे.

आज आढळलेल्या रूग्णांमध्ये शहरातील मारुती परिसर सात, बुधवार पेठ एक, विवेकानंद पार्क एक जणाचा समावेश आहे. यामुळे अक्कलकोट तालुक्‍यातील एकूण रुग्णसंख्या 140 पर्यंत वाढली आहे. यामध्ये अक्कलकोट शहरात 80 तर ग्रामीण भागात 60 रुग्णांचा समावेश आहे. सोमवारी घेतलेल्या 52 स्वॅबपैकी आठ कोरोनाबधित, 12 स्वॅब रद्द तर व 32 निगेटिव्ह आले होते. तसेच मंगळवारच्या 48 स्वॅबमधील दोन कोरोनाबधित व 44 निगेटिव्ह अहवाल बुधवारी रात्री आले होते. आता यातील दोन व बुधवारी घेतलेले 63 असे 65 स्वॅबचे अहवाल प्रलंबित होते. त्यातून शुक्रवारी सकाळी नऊ कोरोनाबधित रुग्ण आढळले आहेत. यात मधला मारुती भागातील एकाच घरातील सात रुग्णांचा समावेश आहे. आता अक्कलकोट तालुक्‍यातील एकूण कोरोनाबधित रुग्ण संख्या 140 आहे. उपचार घेऊन बरे झालेले रुग्ण 66 एवढे आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

