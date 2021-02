बंद पडलेली भोसे पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी गोडसेंनी घेतला पुढाकार !

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील 39 गावांची तहान भागवणाऱ्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा निकाली काढून ही योजना तत्काळ सुरू करण्याची सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मंगळवेढ्यात दिल्या. परंतु, त्यांच्या सूचनेनंतर देखील ही बंद पडलेली योजना करण्याचा मुहूर्त मिळत नसल्याचे वृत्त "सकाळ'ने प्रसिद्ध करताच शिवसेनेच्या महिला नेत्या शैला गोडसे यांनी यात पुढाकार घेतला असून, त्यांनी याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना दिले आहे. या भागातील जनतेला स्वातंत्र्यानंतरही पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याबाबतचा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यानंतर शासनाने या भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून 39 गावांची भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना लोकवर्गणीची अट रद्द करून आणली. यात तत्कालीन आमदार (कै.) भारत भालके यांनी पुढाकार घेतला. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षातील दुष्काळाच्या भीषण दाहकतेतही या भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खात्याकडे असलेली ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाली अन्‌ 30 मे पासून ही योजना बंद आहे. त्यामुळे ही योजना तत्काळ कार्यान्वित करावी यासाठी या भागातील जनतेतून सातत्याने मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेने देखील या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले; पण प्रत्यक्षात योजना कार्यान्वित करण्याबाबत मात्र जिल्हा परिषदेने मौन देखील धारण केले. या योजनेवर जवळपास 70 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. परंतु प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे योजनेवरील 70 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत पुढील महिन्यापासून उन्हाळ्याच्या झळा जाणवण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता ही योजना कार्यान्वित होणे आवश्‍यक आहे. म्हणून शिवसेनेच्या जिल्हा नेत्या शैला गोडसे यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेत याबाबतचे निवेदन दिले. त्यांनी यापूर्वीही ही योजना सुरू करण्याबाबत पालकमंत्र्यांना गत महिन्यात गाऱ्हाणी मांडली होती. परंतु प्रशासनाने याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केल्यामुळे या भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. ही योजना सुरू करण्याबाबत त्वरित निर्णय न झाल्यास पुढील महिन्यात उन्हाळ्यात नागरिकांचा संताप अनावर होऊ शकतो. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

