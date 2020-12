सोलापूर : ताई उपोषण करुन प्रश्‍न सुटत नाहीत. उपोषणाच्या माध्यमातून प्रश्‍नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेता येते. प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मात्र पाठपुरावा लागतो. तुम्ही मांडलेला प्रश्‍न मी निश्‍चित सोडवेन. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी नुकताच पद्‌भार घेतला आहे. थोडे दिवस थांबा तुमचा प्रश्‍न मी मार्गी लावेन असा विश्‍वास सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिला. मोहोळ तालुक्‍यातील कुरुल जिल्हा परिषद गटाच्या सदस्या शैला गोडसे यांनी इंचगाव येथील स्मशानभूमीचा प्रश्‍न आज पालकमंत्री भरणे यांच्यासमोर मांडला. त्यावेळी पालकमंत्री भरणे यांनी हा विश्‍वास दिला. प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शैला गोडसे यांची सुरु असलेली धडपड पाहून पालकमंत्री भरणे म्हणाले तुम्ही तुमच्या मतदार संघात खूप चिकाटीने विकासकामे करता. कुरुल जिल्हा परिषद गटामधील इंचगांव (ता. मोहोळ) येथे अंत्यसंस्कार हे ओढयाच्या कडेला उघडयावरती होत होते. स्मशानभूमीसाठी निधी उपलब्ध होऊनही जमिनी अभावी स्मशानभूमी बांधकाम आजपर्यंत झाले नव्हते म्हणून ग्रामपंचायत मागणीवरुन 20 गुंठे जमिन भूसंपादन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा म्हणून सुमारे 4 वर्षापासून माझा पाठपुरावा सुरु असल्याचे शैला गोडसे यांनी सांगितले. या मागणीसाठी ग्रामस्थांसह तीन दिवस आमरण उपोषण केले. उपोषणाच्या वेळी सहा महिन्यामध्ये जमिन संपादनासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल असे लेखी आश्वासन तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड यांनी दिले. या आश्‍वासनानंतर मी उपोषण स्थगित केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारुड यांची बदली झाली परंतु प्रश्‍न मार्गी लागला नसल्याचे गोडसे यांनी सांगितले. चार वर्षांपासून होत आहे टाळाटाळ

जि. प. सर्वसाधारण सभा, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सातत्याने निधीची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर दोन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलून गेले तरी यामध्ये कार्यवाही झाली नाही. जिल्हा परिषदच्या दुसऱ्या सदस्यांना त्यांच्या गटामधील आरोग्य केंद्र उभा करण्याकरीता भूसंपादनाला सुमारे रुपये 3 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेने उपलब्ध करुन दिला. मग आमच्यावरच अन्याय का केला जात आहे? असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्या शैला गोडसे यांनी उपस्थित केला.

