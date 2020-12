"विठ्ठल'ची आर्थिक स्थिती चिंताजनक; सगळ्या जुन्या सवंगड्यांना सोबत घेऊन परिस्थिती सुधारावी लागेल : शरद पवार 

पंढरपूर (सोलापूर) : शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभारलेली पंढरपूर तालुक्‍यातील साखर कारखानदारी आज संकटात आहे. त्यामध्ये "विठ्ठल'ची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. ती सुधारण्यासाठी सर्व जुन्या संवगड्यांना सोबत घेऊन यापुढच्या काळात प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी साथ द्यावी, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी आज केले. शरद पवार यांनी (कै.) आमदार भारत भालके यांच्या कुटुंबीयांची आज सरकोली येथे भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी विठ्ठल कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल सूचक वक्तव्य केल्याने स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आमदार भारत भालके यांनी मंगळवेढा तालुक्‍यातील पाणी प्रश्न आणि साखर कारखान्याच्या प्रश्नासंबंधित केलेल्या कामाच्या अनेक आठवणी श्री. पवार यांनी या वेळी सांगितल्या. या वेळी श्री. पवार म्हणाले, आमदार भालके यांनी गेल्या अनेक वर्षांच्या काळात शेतकरी सभासद आणि सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली. पंढरपूरच्या विकासाचा त्यांनी ध्यास घेतला. याच ध्यासाने त्यांची प्रकृती नाजूक झाली होती. थोड्या दिवसांनी मी परत येणार आहे. पंढरपूरच्या साखर कारखान्याचे अर्थकारण बिघडले आहे. त्याच्यावर सगळ्यांना सोबत घेऊन विचारविनिमय करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने यापुढे प्रयत्न करावे लागतील. माझे भालके कुटुंबावर यापुढे कायम लक्ष आहे. कोणीही काळजी करू नये. आपला प्रपंच आणि संसार नीट चालावा अशी अपेक्षा असते. अर्थकारण बिघडून केलेल्या राजकारणात माझ्यासारख्याला फार रस नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. या वेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी भालके यांचे पुत्र भगीरथ भालके यांना उमेदवारी द्यावी, अशीही मागणी केली. दरम्यान, शरद पवार यांनी याबाबतचा सस्पेन्स कायम ठेवल्याने पंढरपूरचा राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. या वेळी पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे, माजी आमदार दीपक साळुंखे, कल्याणराव काळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळिराम साठे, आमदार संजय शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते उमेश पाटील आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

