सोलापूरचे नाव रुपेरी पडद्यावर कोरुन गेल्या  शशिकला जवळकर

सोलापूर : मूळ सोलापूरच्या बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री शशिकला जवळकर यांचे मुंबईत राहत्या घरी रविवारी निधन झाले. 70 च्या दशकात त्यांनी मुख्य अभिनेत्री आणि खलनायिका अशा दोन्ही प्रकारच्या भूमिका त्यांनी साकारल्या होत्या. त्यांच्या आठवणीने सोलापूरमधील रंगकर्मी व कलावंतर गहिरवरले.

शशिकला जवळकर यांचा जन्म 4 ऑगस्ट 1932 रोजी सोलापुरात झाला होता. शशिकला यांच्या जिवनात अनेक चढाव-उतार आले. बालपण मात्र सुखवस्तू घरात गेलं होतं. त्यांचे वडिल मोठे उद्योगपती होते. शशिकला यांना एकूण सहा भावंडं होती. वयाच्या पाचव्या वर्षापासूनच ही देखणी अभिनेत्री नृत्य, गायन व अभिनय करू लागली. त्यांचे कुटुंब सोलापूरसोडून मुंबईला स्थायिक झाले तेव्हा शशिकला 7 ते 8 वर्षांची होत्या.

माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार यांनी सांगितले की, सोलापूरचा अभिमान म्हणून शशिकला जवळकर यांच्याकडे पाहता येईल. त्यांना 88 व्या नाट्यसंमेलनासाठी त्यांची उपस्थिती होती. सोलापूरच्या रंगकर्मीचे व नाट्य चळवळीचे त्यांनी त्यावेळी कौतुक केलं होतं.

ज्येष्ठ रंगकर्मी शशिकांत लावणीस यांनी त्यांच्या आठवणीला उजाळा दिला. ते म्हणाले की, शशिकला जवळकर यांचे काका वेलिंकर कॉमर्स कॉलेजला प्राध्यापक होते. सम्राट चौकातील चिटगुपकर हॉस्पिटलसमोर त्यांचा बंगला होता. अतिशय समृद्ध आयुष्य जगलेल्या शशिकला जवळकर यांना दिर्घायुष्ये लागभले. त्या सोलापूरच्या होत्या याचा सोलापूरकरांना नेहमी अभिमान वाटेल, असे त्यांनी सांगतिले. सोलापूर महापालिकेने जब्बार पटेल, फैय्याज यांच्यासमवेत त्यांचा गौरव केला होता.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे पद्माकर कुलकर्णी यांनी सांगितले की, 2008 च्या अखिल भारतील नाट्य संमेलनाच्या निमित्ताने त्या सोलापूर शहरात तीन दिवस मुक्कामी होत्या. त्यांनी अखेर पर्यंत सोलापूरशी स्नेहसंबध ठेवले होते.



Web Title: Shashikala Jawalkar, who carved the name of Solapur on the silver screen