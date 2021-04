सोलापूर : कोरोनाची दुसरी लाट थोपवून लावण्याच्या हेतूने राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गोरगरिबांच्या पोटाची भूक भागविण्याच्या हेतूने शिवभोजन थाळी पार्सल देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दहा रुपयांऐवजी पाच रूपयांत ही थाळी मिळणार असून त्यासाठी ओळखपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांसाठी शिवभोजन थाळीचा आधार

दहा रूपयांची शिवभोजन थाळी आता पाच रुपयांत मिळणार आहे. कोरोना वाढत असल्याने निर्बंध लागू केले आहेत, परंतु या काळात सर्वसामान्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून पार्सल सेवा सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.

- अप्पासाहेब समिंदर, अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी, सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, मोहोळ तालुक्‍यातील केंद्र बंद करण्यात आले असून सांगोल्यातील दोनपैकी एकाच केंद्रावर शिवभोजन थाळी सुरू आहे. माढ्यात तीन ठिकाणी, पंढरपूर तालुक्‍यात 12, माळशिरसमध्ये एक, करमाळा, मंगळवेढा, अक्‍कलकोट तालुक्‍यात प्रत्येकी दोन, दक्षिण सोलापुरात एका ठिकाणी थाळी मिळते. कोरोनाच्या काळात ज्यांना पोटभर खायला अन्न मिळत नाही, अशांसाठी तालुक्‍यातील केंद्रांवरून पाच रुपयांत थाळी मिळते. त्यात दोन चपाती, एक वाटी भात, भाजी दिली जाते. दररोज वेगळी भाजी देणे अपेक्षित असून त्या व्यक्‍तींची नोंद रजिस्टरमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. कोरोना काळात अनेकांची पोटभर अन्नासाठी भटकंती सुरु असतानाही जिल्ह्यातील केंद्रे सुरु ठेवण्याबाबत प्रशासनच गंभीर नसल्याने काही ठिकाणची केंद्रे पडली आहेत. शहरातील गरजूंची "या' ठिकाणी सोय

शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील एक केंद्र बंद पडले आहे. तर प्रितम हॉटेल (राजीव गांधी इन्डोअर स्टेडिअमजवळ, अश्‍विनी रुग्णालय परिसर), साईतिर्थ हॉटेल (बसस्थानक परिसर), सूर्यकिरण हॉटेल (मार्कंडेय हॉस्पिटलजवळ), रिध्दी-सिध्दी स्नॅक्‍स सेंटर (मार्केट यार्ड परिसर) आणि एसटी कामत फूड्‌स (एसटी स्टॅण्ड परिसर) याठिकाणी शिवभोजन थाळीची व्यवस्था आहे. गरजूंना त्याठिकाणी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय पाच रुपयांत थाळी उपलब्ध होणार आहे. परंतु, 30 एप्रिलपर्यंत त्याठिकाणी पार्सल सेवा सुरू करण्यात आली आहे.

Web Title: Shiv Bhojan parcel plate for Rs. 5! Centers in five urban and 28 rural areas