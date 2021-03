"संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिपदी आमदार तानाजी सावंतांना संधी द्या !' 

मंगळवेढा (सोलापूर) : महाविकास विकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे वनमंत्री संजय राठोड यांना पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणावरून राजीनामा द्यावा लागला. आता त्या रिक्त जागी भूम- परंडाचे आमदार प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांच्या शिवसैनिकांतून होऊ लागली आहे. शिवसेना - भाजपच्या मागील सरकारच्या काळामध्ये आमदार तानाजी सावंत यांना अखेरच्या काही महिन्यांकरिता जलसंधारण खात्याचा पदभार देण्यात आला होता. परंतु त्यांना कामकाज करण्यात कमी महिन्यांचा कालावधी मिळाल्यामुळे त्यांना अधिक काम करता आले नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये भूम- परंडामधून ते आमदार झाले. परंतु राज्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सरकार स्थापन झाले. त्यामध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला कमी मंत्रिपद आल्यामुळे आमदार सावंत यांना मंत्रिपदापासून वंचित राहावे लागले. आमदार सावंत यांना मानणारा सोलापूर जिल्हाबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये मोठा वर्ग आहे. साखर कारखान्याच्या माध्यमातून त्यांनी एक स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले. भैरवनाथ शुगरच्या माध्यमातून अनेक बेरोजगारांना त्यांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. त्यांच्या धडाकेबाज कामामुळे पक्षाने त्यांना यवतमाळमधून विधान परिषद पाठवण्यात योगदान दिले. त्यामुळे त्यांना संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या मंत्रिपदावर संधी द्यावी, अशी मागणी शिवसैनिकांतून होऊ लागली आहे. प्रा. डॉ. तानाजी सावंत हे उस्मानाबादचे आमदार असले तरी त्यांचे सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासामध्ये योगदान मिळू शकते, म्हणून या दोन जिल्ह्यांचा विचार करून त्यांना मंत्रिपद दिल्यास जिल्ह्यातील शिवसेना वाढीबरोबरच विकासालाही गती येईल. पक्षप्रमुखांनी त्यांचा विचार करावा.

- शैला गोडसे,

शिवसेना महिला आघाडीप्रमुख, सोलापूर जिल्हा संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Shiv Sainiks demand to give opportunity to MLA Tanaji Sawant as Forest Minister