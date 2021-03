शिवसेनेची निर्णायक ताकद, तरीही अजितदादांनी घेतली नाही पदाधिकाऱ्यांची भेट ! आता नाराजांची पालकमंत्र्यांकडून मनधरणी

सोलापूर : पंढरपूर विधानसभेची पोटनिवडणूक होत असून, महाविकास आघाडीचा उमेदवार निश्‍चित झालेला नाही. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचा उमेदवार निश्‍चित झाल्यानंतरच आपला उमेदवार जाहीर होईल, अशी भाजपची भूमिका असल्याची चर्चा आहे. तत्पूर्वी, अजित पवार यांच्या पंढरपूर दौऱ्यात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सर्व कार्यक्रम झाल्यानंतर बोलावण्यात आले. पक्षाचे पदाधिकारी आले आणि तोवर अजित पवारांनी पंढरपूर सोडले होते. त्यानंतर शिवसेनेचे पदाधिकारी नाराज होऊ नयेत म्हणून पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, दीपक साळुंखे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधल्याची चर्चा आहे. पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात तीन लाख 39 हजार मतदार आहेत. या विधानसभा मतदारसंघात मंगळवेढा व पंढरपूर शहर व तालुक्‍यातील 22 गावे समाविष्ट आहेत. पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून शैला गोडसे या इच्छुक आहेत. त्याबद्दल पक्षाच्या वरिष्ठांना कळविण्यात आल्याचे जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर यांनी सांगितले. तर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेले समाधान आवताडे हे पुन्हा या निवडणुकीच्या रिंगणात असतील. 28 मार्च रोजी ते उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु, ते कोणत्या पक्षाकडून की अपक्ष असणार? हे अजूनही निश्‍चित नाही. दरम्यान, पदवीधर निवडणुकीसाठी शैला गोडसे इच्छुक होत्या आणि त्याबद्दल शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर, संभाजी शिंदे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांना कळविले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात ही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मिळाली. त्या वेळीही गोडसे यांना शांत बसावे लागले. आता त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्‍त केली आहे. या मतदारसंघात शिवसेनेची निर्णायक ताकद असून मागील काही निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवारांना 40 ते 45 हजारांपर्यंत मते मिळाली आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत शिवसेनेचे इच्छुक बंडखोरी करणार की मातोश्रीचा आदेश अंतिम मानणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

"मातोश्री'च्या आदेशाची जिल्हाप्रमुखांना प्रतीक्षा

पंढरपूर विधानसभेची जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची असून महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाच जागा सुटणार, हे निश्‍चित आहे. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची बैठक होईल. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचे नाव फायनल होणार आहे. दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने मातोश्रीवरून जे आदेश येतील, त्यानुसार काम करू, अशी भूमिका शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर व संभाजी शिंदे यांनी स्पष्ट केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

