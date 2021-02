सोलापूर : सिध्देश्‍वर साखर कारखान्याची अवैध चिमणी पाडकामासाठी चारजणांनी निवीदा भरली. त्यापैकी तिघांची निवीदा महापालिकेने मंजूर केली असून आता त्यातून एक मक्‍तेदार निवडला जाणार आहे. तत्पूर्वी, त्या तीन मक्‍तेदारांच्या कागदपत्रांची फाईल चीफ ऑडीटरकडे पाठविण्यात आली आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करुन फाईल अतिरिक्‍त आयुक्‍तांमार्फत आयुक्‍तांकडे येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरु होईल, अशी माहिती नगररचना विभागाचे सहसंचालक लक्ष्मण चलवादी यांनी दिली. गाळप हंगाम संपताच होईलकार्यवाही

सध्या ऊस गाळप हंगाम सुरु असून काही दिवसांत तो संपणार आहे. दरम्यान, महापालिका तोवर संबंधित मक्‍तेदारांची कागदपत्रे, दर पाहून एक मक्‍तेदार निश्‍चित करीत आहे. चिमणी पाडकासाठी सुमारे 50 लाखांचा खर्च येईल, असा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. ती रक्‍कम कारखान्याकडून वसूल केली जाणार असल्याचे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. गाळप हंगाम संपताच फेब्रुवारीअखेर अथवा 15 मार्चपर्यंत चिमणी पाडकामाची कार्यवाही होईल, असा अंदाजही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविला. होटगी रोडवरील विमानतळास चिमणीचाच प्रमुख अडथळा आहे. विजय जाधव यांनी माहिती अधिकारातून एनटीपीसीची चिमणी विमानतळास अडथळा नसल्याचे समोर आणले. तत्पूर्वी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सिध्देश्‍वर कारखान्याची चिमणी अवैध असल्याचे स्पष्ट झाले. तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणानेही ही चिमणीच विमानसेवेस प्रमुख अडथळा असल्याचा अभिप्राय तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना यापूर्वीच दिला होता. सोलापुरात उद्योगवाढीसाठी वाव असतानाही विमानसेवा नसल्याने अनेक उद्योजकांनी पाठ फिरवल्याने विमानसेवा सुरु करण्याची मागणी वाढू लागली. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांना त्यासंदर्भात निवेदने दिली. आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत चिमणी पाडकामाची कार्यवाही सुरु केली आहे. दरम्यान, यापूर्वी महापालिकेने निवीदा काढून नाशिकचा मक्‍तेदार अंतिम केला होता. त्यास रक्‍कम वाढवून देऊनही त्याने या कामास नकार दिला. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा निवीदा काढली. त्यात सोलापुरातील तीन तर बाहेरील एका मक्‍तेदाराने निवीदा भरली. त्यातून तीन मक्‍तेदार निश्‍चित करुन त्यांच्याकडून आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्यात आली. आता त्याची तपासणी केल्यानंतर ज्यांनी कागदपत्रांची पुर्तता केली, त्यांचे दर पाहून त्यातून एक मक्‍तेदार निश्‍चित केला जाणार आहे.

Web Title: siddheshwar sugar factories Chimani Padkam's file moved forwarded! Verification started of documents; Further action after rate determination