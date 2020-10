माचणूरच्या सिद्धेश्वर मंदिर परिसराला आठ फुटांपर्यंत पुराच्या पाण्याचा वेढा 

ब्रह्मपुरी (सोलापूर) : नीरा व भीमा नदीत सोडलेल्या पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे सोलापूर - कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेगमपूर- माचणूर पुलावर चार ते पाच फुटांपर्यंत पाणी आले आहे. गुरुवारी सकाळपासून मंगळवेढा- सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली तसेच भीमा नदीकाठ भागात तीर्थक्षेत्र असलेल्या माचणूर येथील भीमा नदीपात्रात जटाशंकर मंदिर पूर्णतः पाण्याखाली गेले आहे. तसेच सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात पाणी पसरले असून संपूर्णतः मंदिर परिसरात सात ते आठ फुटांपर्यंत पुराच्या पाण्याने वेढा घातला आहे. मुखदर्शन प्रवेशद्वारातील महानंदी, "श्रीं'ची मूर्ती व महादेव पिंड पाण्याखाली गेले आहे. मंदिर परिसरात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्यामुळे प्रवेशद्वाराजवळ दर्शनासाठी प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळपासून पाण्याचा विसर्ग मोठा असल्यामुळे पुलावरून पाणी वाहत होते. नदी काठाच्या भागातील मुसळधार पाऊस व पुरामुळे शेतातील पीक क्षेत्रात पाणी साचले आहे. त्यामुळे शेताला तळ्याचे स्वरूप आले. शेतकऱ्यांच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली आहे. शेतकरी वर्गातून नुकसान भरपाई व पंचनामा करण्याची मागणी होत आहे. एकीकडे सततचा दुष्काळ असताना पुरामुळे नदी परिसरात शेतकऱ्यांच्या संकटात भर पडली आहे . राष्ट्रीय महामार्गावरील सोलापूरला जाण्याचा संपर्क तुटला असून अनेक वाहनांची या मार्गावर रीघ लागली होती. त्यामुळे सोलापूरला चडचण- झळकी या मार्गाने जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रवाशांवर दुप्पट पैसे मोजण्याची वेळ आली आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरण परिक्षेत्रात सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे तामदर्डी, उचेठाण नदीकाठच्या गावांचा संपर्क तुटला असून माचणूर, रहाटेवाडी, बोराळे या मार्गावर रस्ता बंद झाला आहे. नदीकाठी न जाण्याचा सतर्कतेचा इशारा तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी दिला आहे. भीमा नदी काठावरील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून महसूल व पोलिस प्रशासनाने सूचना दिल्या असून, पूरस्थळी मार्गावर चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The Siddheshwar temple area of ​​Machnur is surrounded by flood waters up to eight feet