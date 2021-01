भविष्याची चिंता वाटते, काळजी करू नका; तुमच्यासाठी आलाय "सरल जीवन विमा' ! जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये

सोलापूर : अलीकडील काही वर्षांमध्ये असे लक्षात आले आहे की, आजच्या या धावपळीच्या आणि जीवनाची कोणतीही हमी नसलेल्या काळात प्रत्येकाला स्वत:ची विमा पॉलिसी काढणे गरजेचे आहे. अनेक कंपन्या विविध ऑफर्स देत असून बाजारात विविध पॉलिसी विकल्या जात आहेत. जेव्हा ग्राहक जीवन विमा उत्पादनाची चर्चा करतात तेव्हा त्यांच्या पसंतीत वाढ होत आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन जीवन विमा कंपन्यांनी विविध वैशिष्ट्ये, फायदे व रायडर्स अशी नावीन्यपूर्ण प्रमाणित विमा योजना आणली आहे, ती म्हणजे सरल जीवन विमा. प्रमाणित वैयक्तिक मुदत जीवन विमा उत्पादनास "सरल जीवन विमा' असे म्हणतात. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने प्रमाणित टर्म इन्शुरन्स विमा योजनांवर नियम जारी केले आहेत. सरल विमा या पॉलिसीवरील अटी आणि शर्ती सोप्या केल्या असून ग्राहकांना समजायला सोप्या जातील अशा भाषेत यापुढे त्या असणार आहेत. यामुळे विमा कंपनी आणि ग्राहकांमध्ये विश्वास वाढीस लागून ग्राहक स्वतःला सुरक्षित समजतील. 1 जानेवारीपासून प्राधिकरणाने सरल जीवन विमा पॉलिसी ग्राहकांना योजना ऑफर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे या योजनेची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना सांगणे कंपनीला बंधनकारक असणार आहे. ही पॉलिसी ऑनलाइन खरेदी केल्याने विमा हप्त्यामध्ये 20 टक्‍क्‍यांची सूट मिळते. त्याचबरोबर इतर पॉलिसींची तुलना करून तुम्ही योग्य पॉलिसी देखील खरेदी करू शकता. याची तुम्हाला योग्य पॉलिसी खरेदी करण्यास खूप मदत होते. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक विमा पोलिसींमध्ये तुमचे वार्षिक उत्पन्न पाहून तुमची परतावा रक्कम ठरवली जाते; परंतु सरळ विमा पॉलिसीमध्ये तुमचे वार्षिक उत्पन्न न पाहता तुम्हाला पॉलिसी खरेदी करता येते. सरल जीवन विमा काय असतो? सरल जीवन विमा हा नॉनलिंक केलेला आणि भाग न घेणारी वैयक्तिक शुद्ध जोखीम प्रीमियम आहे. योजनेच्या कालावधीत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास एखाद्या नामनिर्देशित व्यक्तीला एकरकमी रक्कम देण्याची योजना असेल.

अनुलग्नकात नमूद केलेले रायडर्स आणि फायदे याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही फायदे, रायडर्स, प्रकार व पर्याय उपलब्ध होणार नाहीत.

उत्पादनामध्ये आत्महत्या वगळता कोणतेही अपवाद वगळले जाणार नाहीत

प्रवास, लिंग, व्यवसाय, राहण्याची जागा किंवा शिक्षणावरून निर्बंध यांची पर्वा न करता सरल जीवन विमा त्या व्यक्तीला देण्यात येईल.

विमाधारकांना वरील मापदंडानुसार उत्पादन दाखल करावे लागेल आणि त्या माध्यमातून तरतुदींचे पालन करावे लागेल.

"फाईल आणि वापर' या माध्यमातून नियामक तरतुदींचे पालन करावे लागेल.

योजनेसाठीची कागदपत्रे, शर्थी व अटींचे पालन करावे लागेल. असे आहेत सरल जीवन विमा योजनेसाठी पात्रता व निकष पात्रता निकष : प्रवेशासाठी वय 18 वर्षे ते जास्तीत जास्त 65 वर्षे

धोरण मुदत : पाच वर्षे ते जास्तीत जास्त चाळीस वर्षे

परिपक्वता वय : 70 वर्षे

विमा राशी : पाच लाख ते 25 लाख (विमा राशीची रक्कम 50 हजारच्या एकाधिकमध्ये परवानगी दिली जाईल) (विमाधारकांकडे विम्याची रक्कम 25 लाखांच्या पुढे देण्याचा पर्याय सरळ जीवन विमामध्ये आहे तसेच इतर अटी व शर्ती समान राहतील) काय आहेत सरळ जीवन विम्याची वैशिष्ट्ये मोठ्या रकमेत सूट : (कोणत्याही बाबतीत, ते फाईल आणि वापर असे सूचित केले जाईल.)

प्रीमियमचे पर्याय देय : सिंगल प्रीमियम, रिक्वेस्ट प्रीमियम व पाच वर्षे किंवा दहा वर्षांसाठी मर्यादित प्रीमियम देय

प्रीमियम प्रीमियम मोड : सिंगल प्रीमियम - एकरकमी, मर्यादित आणि नियमित प्रीमियम पेमेंट : वार्षिक किंवा अर्धवार्षिक आणि मासिक

मृत्यूचा लाभ : सिंगल प्रीमियम पॉलिसीसाठी : सिंगल प्रीमियमच्या विमा रकमेच्या 125 टक्के जास्त आणि निधनानंतर देय दिले जाईल. मर्यादित आणि नियमित प्रीमियम पेमेंट पॉलिसीसाठी : एपीच्या दहावेळा जास्तीत जास्त, संपूर्ण मृत्यूची भरपाई किंवा देय प्रीमियमच्या 105 टक्के देय भरणा झाल्याची निश्‍चित रक्कम.

परिपक्वता लाभ : या योजनेअंतर्गत परिपक्वतेचा कोणताही फायदा होणार नाही.

वॉर्निंग पिरियड : जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपासून 45 दिवस. जर पॉलिसी पुनरुज्जीवित झाली असेल तर प्रतीक्षा कालावधी लागू होणार नाही. हे धोरण केवळ जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या प्रतीक्षा कालावधीत अपघातामुळे मृत्यूचे कव्हरेज येईल. प्रतीक्षा कालावधीत एखाद्या अपघातामुळे विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर भरलेल्या प्रीमियमच्या शंभर टक्के इतकी रक्कम कर वगळता माननिर्देशित व्यक्तीला दिले जातील आणि कोणतीही विम्याची रक्कम दिली जाणार नाही. जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या आत जीवन विमाधारकाने आत्महत्या केली तर ही योजना रद्द केली जाईल.

एक्‍स्लुजन : विद्यमान नियमानुसार केवळ आत्महत्येचा कलम आहे.

सरेंडर मूल्य : या योजनेमध्ये कोणतेही आत्मसमर्पण मूल्य नाही.

कर : धोरणाविरुद्ध कोणत्याही कर्जास परवानगी दिली जाणार नाही.

