सोलापूर : शहर- जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या आज दिलासादायक असून एक हजार 735 संशयितांमध्ये 39 व्यक्‍ती पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर 50 वर्षांवरील तीन पुरुषांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आतापर्यंत शहरातील एक लाख 70 हजार 698 तर जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार 605 संशयितांची टेस्ट करण्यात आली आहे. त्यात 52 हजार 488 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांचा रविवारी कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांचादेखील रिपोर्ट आज पॉझिटिव्ह आला आहे. चार तालुक्‍यात एकही रुग्ण नाही

शहर- जिल्ह्याला आज दिलासा मिळाला असून ग्रामीण भागातील अक्‍कलकोट, सांगोला, दक्षिण सोलापूर व उत्तर सोलापूर या तालुक्‍यांमध्ये मंगळवारी (ता. 23) एकही रुग्ण आढळला नाही. बार्शी तालुक्‍यात दोन, करमाळा व मोहोळ तालुक्‍यात प्रत्येकी तीन, माढ्यात पाच, माळशिरसमध्ये सहा, मंगळवेढ्यात एक आणि पंढरपूर शहरात आठ रुग्ण आढळले आहेत. शहरात आज मोदीखाना, गुरुदेव दत्तनगर, फ्लोरा बिल्डिंग (जुळे सोलापूर), नरेंद्र नगर (सैफूल), एसआरपी कॅम्प (सोरेगाव), पाटील नगर (विजयपूर रोड), रामराज्य नगर (शेळगी), मुरारजी पेठ (पार्क चौकाजवळ) आणि भावना अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन) या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. कोरोनाचा राज्यभर जोर वाढू लागल्यानंतर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभररकर, पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे, महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी त्यांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सक्‍त सूचना देत नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत शहरातील 12 हजार 221 तर जिल्ह्यातील 40 हजार 267 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यातील एक हजार 830 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: The situation is improving, follow the rules! 39 patients found in city-district; There is not a single patient in the four talukas