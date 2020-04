मोहोळ (जि. सोलापूर) : तालुक्‍यात शनिवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पाऊस, वादळ व वीज पडून तालुक्‍यात सहा जनावरांचा मृत्यू झाला.

अंगावर झाड व वीज पडून गाय व एका म्हशीचा मृत्यू झाला तर भिंत कोसळून तीन शेळ्यांचा मृत्यू झाला असून एक हजार कोंबड्या मृत पावल्या. पेनूर मंडळात द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिले असून, सकाळपासून तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांनी पंचनामे सुरू केले आहेत.

शनिवारी सायंकाळी जोरदार वादळी वारे सुरू झाले, त्याचबरोबर पावसालाही सुरवात झाली. पावसात गारा पडल्या. अनगर (ता. मोहोळ) येथील अजित बोडके यांच्या गाय व म्हशीच्या अंगावर वीज पडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर श्रीराम खरात यांच्या गायीच्या अंगावर झाड पडून तिचाही जागीच मृत्यू झाला. अनेक घरांचे पत्रे उडाले आहेत. नालबंदवाडी येथील तुकाराम शिंदे यांची भिंत कोसळून त्याखाली तीन शेळ्यांचा मृत्यू झाला, बाळू अरुण माळी यांच्या एक हजार कोंबड्या मृत पावल्या. नजीक पिंपरी, पोखरापूर, चिखली या ठिकाणी घरांवरील पत्रे उडाले.

Web Title: Six animals were killed and over one thousand hens kill in Mohol taluka