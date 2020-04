ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून सहा कोटी 

सोलापूर ः महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्यातील ग्रामपंचायतीचे 60 हजार कर्मचारी प्रत्येक एक हजार रुपये देणार आहेत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचे सहा कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव यांनी दिली. ग्रामपंचायतस्तरावर आपला जीव धोक्‍यात घालून शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्मचारी काम करत आहेत. गावात जनजागृती करणे, बाहेरून आलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करणे, जंतूनाशक फवारणी करणे, स्वच्छता, लाईट, पाणीपुरवठा करणे, भाजी मंडई, किराणा, मेडिकल, एटीएम, बॅंका इत्यादी ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगचे नियोजन करण्याची कामे कर्मचारी करत आहेत. शासनाला नोकरदार, विविध स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, उद्योगपती यांच्याकडून आर्थिक मदत केली जात आहे. कोरोनाचा पादुर्भाव रोखण्यासाठी कर्मचारी मेहनत घेत असतानाच हा निधीही दिला जाणार आहे. संघटनेचे राजाध्यक्ष विलास कुमरवार, सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर यांच्या सहीचे लेखी पत्र सरकारला दिले आहे. राज्यातील 60 हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर ग्रामविकास विभागा कडून जमा केले जाते. कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्याचे वेतन थकीत आहे. या तीन महिन्याचे वेतन अदा करताना या वेतनातून प्रत्येकी एक हजार रुपये कपात करण्यात येऊन ती मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करावी असेही त्या पत्रात म्हटले आहे. यावेळी अरुण सुर्वे, महादेव माळी, मोहन लामकाने, मसुदेव रणदिवे, गुरूबा भोसले, दत्तात्रय नाकुरे, विजयराज भालेराव, वसंत माने-पाटील, बंडू कारंडे उपस्थित होते.

