करमाळा (जि. सोलापूर) : गौंडरे (ता. करमाळा) येथील विहिरीत सहा मोटारसायकली टाकून दिल्याचे उघड झाले आहे. गुरुवार ता. 21 रोजी सकाळी हा प्रकार उघड झाला आहे. दरम्यान, चोरी झालेल्या मोटारसायकली विहिरीत का टाकल्या असतील याविषयी तालुक्‍यात चर्चा सुरू झाली आहे. हा प्रकार नेमका का, झाला असावा यांचा तपास करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे केली आहे.

गौंडरेपासून साधारणपणे अर्धा किलोमीटर अंतरावर आबा साळवे यांची विहिर आहे. या विहिरीला चांगल्या प्रकारे पाणी आहे. मात्र येथे लाईटची व्यवस्था नसल्याने इंजिनद्वारे पाणी उपसले जात होते. त्यामुळे विहिरीचे पाणीसाठा चांगला आहे. गेल्या महिन्याभरापूर्वी आबा साळवे या शेतकऱ्यांने विहिरीवर विजेचे पोल टाकून इलेक्‍ट्रॉनिक मोटार बसवली. त्यानंतर विहिरीच्या पाण्याचा उपसा करणे सुरू झाले. गुरुवारी विहिरीच्या पाण्याचा उपसा होत आल्यानंतर तळाला सहा मोटारसायकली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांनी हा प्रकार पोलिस पाटील प्रेरणा भास्कर अंबारे यांच्याकानावर घातला. त्यानंतर ही बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. गेली दीड वर्षांपुर्वी एकाच महिन्यात या सहा मोटारसायकली गायब झालेल्या होत्या. विहिरीच्या तळाशी सहा मोटारसायकली सापडल्याने गावातून ज्यांच्या गेली वर्षभरात गायब झालेल्या मोटारसायकलीचे मालकांनी विहिरीकडे धाव घेतली आहे. मोटारसायकलींची चोरी करून विहिरीत टाकून दिल्याच्या प्रकारामुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यातील पाच मोटारसायकली गौंडरे गावातील महावीर कोपनर, अक्षय हनपुडे, पंडित हनपुडे, मारुती साळवे, पोपट माने यांच्या आहेत तर एक मोटारसायकल शेजारील आवाटी गावातील असल्याचे सांगितले जाते.



Web Title: Six two wheelers found in a well in Karmala taluka but the mystery remains