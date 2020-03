तर ग्रुप ऍडमीनवर होणार कारवाई 

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सोशल मीडियातून 1 एप्रिलला एफ्रिल फूल करणाऱ्या व्हॉट्‌सअपच्या ग्रुप ऍडमीनसह अफवा पसरवणाऱ्यावर कारवाईचा इशारा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दत्तात्रय पाटील यांनी दिला.

कोरोना व्हायरसच्या संकटाच्या मुकाबला करताना प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात ताण आहे. लॉकडाऊन असताना सरकारने घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना दिल्या असताना नागरिक घराबाहेर पडू लागल्याने पोलिसांनी लाठीचा प्रसाद सुरू केला. विशेषता सुशिक्षित वर्गाला शिस्त लावताना दमछाक होत असली तरी जोमाने प्रयत्न करत आहे. आठवडा बाजार असताना शहरातील अनेक सुशिक्षित वर्गाने संचारबंदीचे उल्लंघन करून दुचाकीवरून फिरताना आढळून आल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर कडक कारवाई केली असून आतापर्यंत जवळपास 84 दुचाकीस्वारावर कारवाई केली. अशा परिस्थितीत कोरोना व्हायरसच्या संदर्भाने कोणत्याही प्रकारचा नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करतील, अशा प्रकारचे मेसेज टाकू नये, सोशल मीडियावर तसे व्हायरल करू नये. जेणेकरून लोकांच्यामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होऊन संचारबंदीचे उल्लंघन होणार नाही. अशा स्वरूपाचे मेसेज आपल्याकडून सोशल मीडियावर व्हारल झाल्यास व्हायरल करणाऱ्यावर व ग्रुप ऍडमिनवरही गुन्हे दाखल होतील. ग्रुप ऍडमिनने आपल्या ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना सूचना द्याव्यात, तसेच सेटिंगमध्ये जाऊन फक्त ग्रुप ऍडमिनने सेटींग बदलून घेण्याच्या सुचना उपविभागीय पोलिस अधिकारी दत्तात्रय पाटील यांनी दिल्या आहेत.

