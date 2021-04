रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्याचे खापर सोलापूर प्रशासनाने फोडले रुग्णांच्या माथ्यावर 

सोलापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण व रुग्णाचे नातेवाईक अधिक हुशार झाले आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी लोकांकडे पैसे आले आहेत त्यामुळे रेमेडिसिव्हिर इंजेक्‍शनची मागणी वाढली आहे. तुम्ही कोरोनाबाधित रुग्णाला रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन द्या, हे इंजेक्‍शन उपलब्ध करतो असाच सूर रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक लावतात आणि डॉक्‍टर रेमडेसिव्हिरचे प्रिस्क्रिप्शन देतात. त्यामुळेच सोलापूर शहर व जिल्ह्यात रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा अजब दावा सोलापूरच्या प्रशासनाने केला आहे. रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनच्या तुटवड्याच्या बातम्या मिडियामध्ये ठळकपणे आल्याने सर्वच रुग्ण या इंजेक्‍शनची मागणी करत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी आजच्या या पत्रकार परिषदेत ठासून सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनच्या तुटवड्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव, डॉ. तोष्णीवाल यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत सोलापूर जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी हा अजब दावा केला आहे. डॉ. ठाकूर म्हणाले, कोरोनाबाधित झालेल्या 80 ते 85 टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची आवश्‍यकता भासत नाही. रेमडेसिव्हिरचा अनावश्‍यक वापर केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम त्या व्यक्तीच्या किडनी व लिव्हरवर होतो. हे इंजेक्‍शन घेण्यासाठी तो व्यक्ती फिट असणे आवश्‍यक आहे. कोरोना बाधित व्यक्तीला ऑक्‍सिजनचा पुरवठा सुरळीत झाल्यास बहुतांश रुग्ण रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन शिवाय बरे होऊ शकतात. सोलापूर महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर म्हणाले, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या आदेशानुसार आता मेडिकलमधून रेमडेसिव्हिर देणे बंद करण्यात आले आहे. इंजेक्‍शन पुरवठादारांकडून थेट छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयाला इंजेक्‍शनचा पुरवठा केला जात आहे. या रुग्णालयाकडून दुसऱ्या रुग्णालयाला रेमडेसिव्हिरचा पुरवठा केला जात आहे.

