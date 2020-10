सोलापूर शहर व जिल्ह्यात नवे 410 बाधित, 423 कोरोना मुक्त, कोरोनामुळे 13 जणांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात आज नव्या 410 कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे. ग्रामीणमधील 368 तर महापालिका हद्दीतील 42 बाधितांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या आता 34 हजार 634 झाली आहे. त्यामध्ये ग्रामीणमधील 25 हजार 803 तर महापालिका हद्दीतील 8 हजार 561 बाधितांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे 13 जणांचा मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालानूसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 11 जणांचा समावेश आहे. ग्रामीणमधील 699 जणांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. महापालिका हद्दीतील 2 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महापालिका हद्दीतील एकूण 481 जणांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील 1 हजार 180 जणांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचे 86 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. हे सर्व अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत. आजच्या अहवालानूसार 423 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 344 जणांचा समावेश आहे. ग्रामीणमधील 19 हजार 21 जण आतापर्यंत कोरोनामुक्त झाले आहेत. आजच्या अहवालानूसार महापालिका हद्दीतील 79 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. महापालिका हद्दीतील 7 हजार 230 जण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 2 लाख 37 हजार 447 कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 1 लाख 64 हजार 842 अहवालांचा समावेश आहे. मापालिका हद्दीतील 72 हजार 605 अहवालांचा समावेश आहे.

Web Title: In Solapur city and district, 410 new infected, 423 corona free, 13 people died due to corona