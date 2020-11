सोलापूर शहर, जिल्ह्यात 150 नवे कोरोना बाधित, चौघांचा मृत्यू 

सोलापूर : महापालिका हद्दीत 17 व ग्रामीण भागात 133 अशा 150 नव्या कोरोना बाधितांची भर आज जिल्ह्याच्या आकडेवारीत पडली आहे. जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या आता 41 हजार 860 झाली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 32 हजार 84 तर महापालिका हद्दीतील नऊ हजार 776 जणांचा समावेश आहे. महापालिका हद्दीतील 8 हजार 796 तर ग्रामीण भागातील 29 हजार 329 असे एकूण 38 हजार 125 जण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 2 हजार 241 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 1 हजार 804 व महापालिका हद्दीतील 437 जणांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत 1 हजार 494 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये ग्रामीण मधील 951 तर महापालिका हद्दीतील 543 जणांचा समावेश आहे. आज एकाच दिवशी 165 कोरोना मुक्त झाले असून त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 150 तर महापालिका हद्दीतील 15 जणांचा समावेश आहे. आजच्या आजच्या अहवालामध्ये चार व्यक्ती मृत दाखविण्यात आल्या असून त्यातील तीन व्यक्ती या ग्रामीण भागातील तर एक व्यक्ती महापालिका हद्दीतील आहे. कोरोना चाचणीचे 42 अहवाल अद्यापही प्रलंबित असून हे सर्व अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत.

Web Title: In Solapur city, district 150 new corona infected, four killed