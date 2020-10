शहरात आता उरले 450 रुग्ण ! आज 1428 टेस्टमध्ये 39 पॉझिटिव्ह अन्‌ एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील एक हजार 428 संशयितांमध्ये 39 व्यक्‍तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर विजयपूर रोडवरील आदित्य नगरातील 69 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आता शहरातील मृतांची संख्या 534 झाली असून आतापर्यंत आठ हजार 588 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. शहरातील 450 रुग्णांवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील 95 हजार 645 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत आढळले नऊ हजार 572 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी 534 रुग्णांचा झाला कोरोनामुळे मृत्यू

आतापर्यंत शहरातील आठ हजार 588 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

शहरातील 450 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार; आज 31 रुग्णांना घरी सोडले आज शहरात लक्ष्मी नगर (देगाव नाका), होटगी नाका, न्यू पाच्छा पेठ, कुमठे, अवसे वस्ती, दमाणी नगर, बुधवार पेठ, संकेत थोबडे नगर, इंदिरा नगर, सुशिल नगर, रेवणसिध्देश्‍वर नगर (विजयपूर रोड), जानकी नगर, भाग्यश्री पार्क, शिवगंगा नगर, जय गुरुकृपा श्रीकांत नगर (जुळे सोलापूर), सोनी नगर (वंसुधरा कॉलेजवळ), मुक्‍ती नगर (सैफूल), केशव नगर (पोलिस लाईन), लक्ष्मी नगर (हत्तुरे वस्ती), रत्न हौसिंग सोसायटी, पद्मा नगर, रंगभवन, बनशंकरी नगर, नवसमता सोसायटी (शेळगी), निलम नगर, पोलिस कल्याण केंद्राजवळ (जुनी मिलजवळ) आणि मुमताज नगर (कुमठा नाका) येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. सद्यस्थितीत शहरात 92 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 64 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन व होम आयसोलेशनमध्ये आहेत.

