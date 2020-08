सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागला, परंतु आज 365 संशयितांमध्ये 55 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने चिंता वाढली आहे. मागील दोन दिवसांत एकाही रुग्णांचा मृत्यू झालेला नाही. आता शहरातील रुग्णसंख्या सहा हजार 643 वर पोहचली आहे. ठळक बाबी... शहरातील 63 हजार 932 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले एकूण सहा हजार 643 पॉझिटिव्ह

शहरातील 276 पुरुषांचा, तर 136 महिला रुग्णांचा कोरोनामुळे झाला मृत्यू

तीन हजार 183 पुरुष आणि दोन हजार 266 महिला रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

सद्यस्थितीत शहरातील 782 रुग्णांवर सुरु आहेत विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार उध्दव नगर (सैफूल), सलगर वस्ती, गुरुवार पेठ, अवंती नगर, म्हेत्रे नगर (कुमठा नाका), देवी मंदिराजवळ (रामवाडी), जुनी विडी घरकूल, संतोष नगर (बाळे), मंत्री चंडक (आसरा चौक), गोसकी नगर (कुमठे), प्रियंका नगर, भिमराव कॉलनी (दमाणी नगर), सोनामोती अपार्टमेंट (दक्षिण सदर बझार), शिवगंगा नगर (मजरेवाडी), कल्याण नगर (आसरा), रुबी नगर, रंचना सोसायटी, सन्मती नगर, महालक्ष्मी नगर (जुळे सोलापूर), सुनिल नगर, पंचमुखी हनुमान नगर (भवानी पेठ), कुमठे गाव, सिध्देश्‍वर नगर (आरटीओ कार्यालयाजवळ), सिव्हिल लाईन्स, विजयपूर रोड, गणेश पेठ, लिमयेवाडी, देगाव, कर्णिक नगर, हिरेहब्बू कॉम्प्लेक्‍सजवळ, सम्राट चौक, साबळे युपीएचसीजवळ, अरविंदधाम, समर्थ सोसायटी (एसआरपी कॅम्पजवळ), समर्थ नगर, दमाणी नगर, श्रीराम नगर (मजरेवाडी), कुमठेकर हॉस्पिटलजवळ, सुमंत नगर (सिव्हिल हॉस्पिटलजवळ), विद्या विहार (रेल्वे लाईन), भवानी पेठ आणि गुरुनानक नगर (कुमठा नाका) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. दरम्यान, रुग्णांच्या संपर्कातील तीन हजार 492 संशयित व्यक्‍ती होम क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर दोनशे संशयितांना इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन करण्यात आले आहे.

