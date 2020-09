ब्रेकिंग! शहराचा पाणी पुरवठा पुन्हा विस्कळीत; यावलीजवळ पाईपलाईन फुटली

सोलापूर : उजनी ते सोलापूर या मुख्य पाईपलाईनला वारंवार गळती लागली असून पाणी गळती मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. नादुरुस्त पाईपलाईन मोहोळच्या पुढे यावली येथे दुरुस्त केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे सोलापुरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पाईपलाईन दुरुस्तीच्या कामामुळे उजनी येथील पंप बंद ठेवले जाणार आहेत. गुरुवारी (ता. 24) दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. गुरुवारी व शुक्रवारी (ता. 25) शहर व हद्दवाढ भागातील पाणी पुरवठा विस्कळीत होणार आहे. उशीरा, कमी वेळ व कमी दाबाने पाणी नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काटकसरीने पाण्याचा वापर करावा. शुक्रवारनंतर पाणी पुरवठा सुरळीत होईल, असा विश्‍वासही सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून व्यक्‍त करण्यात आला आहे. मात्र, रविवारपर्यंत (ता. 27) काम पूर्ण होईल. त्यानंतर सोमवारपासून पाणी पुरवठा पूर्ववत सुरु राहील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दुरुस्तीवरच कोट्यवधींचा होतोय खर्च

उजनी ते सोलापूर ही जुनी पाईपलाईन सातत्याने नादुरुस्त होऊ लागली आहे. त्यासाठी आजवर पाईपलाईनमधून होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी सुमारे 50 कोटींहून अधिक रुपयांचा खर्च झाला आहे. दुसरीकडे त्याचा नागरिकांना त्रास सोसावा लागला आहे. वर्षभराची पाणीपट्टी भरुनही 100 दिवस देखील पाणी मिळत नाही. मात्र, आता

उजनी ते सोलापूर अशी 110 किलोमीटरपर्यंत नवी पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. 9 सप्टेंबरपर्यंत 2019 मध्ये या कामाची वर्क ऑर्डर निघाली आहे. 30 महिन्यांपर्यंत काम चालणार असून त्यासाठी 405 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरवासियांना सतत भेडसावणारा विस्कळीत पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍न मिटणार आहे.

