सोलापुरात कोरोनाने घेतला चौघांजणांचा बळी, रुग्णसंख्या झाली 1080

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील चार कोरोनाबाधित व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये तीन पुरुष व एका महिलेचा समावेश आहे. आज सायंकाळी साडेसातवाजेपर्यंत सोलापुरात 40 कोरोना बाधित रुग्ण आढळल्याने एकूण रुग्ण संख्या 1080 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

कोरोना मुक्त झालेल्या 22 जणांना आज रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. न्यू पाच्छा पेठ परिसरातील 68 वर्षीय पुरुषाला 1 जून रोजी दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल केले होते. 3 जून रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. पाच्छा पेठ परिसरातील 60 वर्षीय महिलेला 26 मे रोजी दुपारी सव्वा तीनच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 3 जून रोजी दुपारी एक वाजता त्यांचे निधन झाले. पाछा पेठ परिसरातील 68 वर्षीय पुरुषाला 19 मे रोजी सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 20 मे रोजी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. पश्चिम मंगळवार पेठ परिसरातील 55 वर्षीय पुरुषाला 24 मे रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 28 मे रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. आज नव्याने आलेल्या चाळीस रुग्णांमध्ये महापौर निवास येथील एक पुरुष व एक महिला, मरीआई चौकातील एक पुरुष, न्यू पाच्छा पेठ येथील एक पुरुष, मुरारजी पेठेतील एनजी मिल चाळ येथील एक महिला, कोंतम चौक धाकटा राजवाडा येथील एक महिला, जोडभावी पेठ येथील एक पुरुष, सोमवार पेठेतील एक पुरुष, भवानी पेठ मराठा वस्तीतील एक महिला, लक्ष्मी-विष्णू हाउसिंग सोसायटी कुमठा नाका येथील एक पुरुष, कुमठा नाका येथील एक पुरुष, भैय्या चौकातील एक पुरुष, मुकुंदनगर भवानी पेठेतील एक पुरुष, जय मल्हार चौक बुधवार पेठ येथील एक पुरुष आणि सोलापूर जिल्हा कारागृहातील 26 पुरुष यांचा समावेश आहे. कोरोना चाचणीचे अद्यापही 747 अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी दिली.

