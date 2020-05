कोरोनाने  आज घेतला आठ जणांचा बळी,  14 रूग्ण वाढल्याने एकूण बाधित 865

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोना बाधित व्यक्तींचा मृत्यू होण्याचे सुरू असलेले सत्र आजही कायम राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील पाच, कुंभारी येथील अश्विनी ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयातील दोन व मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालय यातील एक अशा आठ व्यक्तींचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. आज दिवसभरात कोरोनाचे नवीन 14 रुग्ण वाढल्याने सोलापुरातील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या 865 झाली आहे. आज मृत पावलेल्या आठ व्यक्तींमुळे सोलापुरातील 83 व्यक्तींचा आत्तापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगर परिसरातील 45 वर्षीय पुरुषाला 28 मे रोजी रात्री अकराच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 29 मे रोजी पहाटे साडेचारच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. मोदी परिसरातील नरसिंह नगर येथील 61 वर्षीय महिलेला 29 मे रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 29 मे रोजी दुपारी तीन वाजता त्यांचे निधन झाले. भवानी पेठ परिसरातील 72 वर्षीय पुरुषाला 27 मे रोजी सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 29 मे रोजी सायंकाळी पाच वाजता त्यांचे निधन झाले. अवंती नगर परिसरातील एकूण 70 वर्षीय महिलेला 29 मे रोजी रात्री आठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 29 मे रोजी रात्री साडेनऊ वाजता उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले आहे. जुना विडी घरकुल परिसरातील 67 वर्षीय पुरुषाला 19 मे रोजी रात्री पावणेबाराच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 30 मे रोजी सकाळी सात वाजता त्यांचे निधन झाले. बाळीवेस परिसरातील 62 वर्षीय महिलेला 28 मे रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास कुंभारी येथील अश्विनी आणि ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 30 मे रोजी पहाटे चारच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. उत्तर कसबा परिसरातील 61 वर्षिय पुरुषाला 24 मे रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास कुंभारी येथील अश्विनी ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 29 मे रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. वेणुगोपाल नगर परिसरातील 41 वर्षिय पुरुषाला 29 मे रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास मार्कंडे सोलापूर सहकारी रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 30 मे रोजी पहाटे पाच वाजता त्यांचे निधन झाले आहे. आज नव्याने आढळलेल्या रुग्णांमध्ये उत्तर कसबा येथील दोन पुरुष, दमानी नगर मरिआइ चौकातील एक महिला, सरवदे नगरीतील एक पुरुष, अक्कलकोट रोडवरील गांधीनगर येथील एक पुरुष, बुधवार पेठ येथील एक महिला, जुना विडी घरकुल येथील दोन पुरुष व एक महिला, आंध्र तालीम लष्कर येथील एक पुरुष, मोदी येथील एक महिला, कुमठा नाका येथील एक महिला, अंबिका नगर जुना विडी घरकुल येथील एक पुरुष, नीलम नगर येथील एक पुरुष असे 14 जण आहेत.

