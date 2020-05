सोलापुरात कोरोनाने घेतला पुन्हा तिघांचा बळी; रात्रीत वाढले नऊ रुग्ण, एकूण बाधित 860

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या व कोरोनामुळे मृत पावणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आज शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत 3 जणांचा मृत्यू झाला असून 9 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. सोलापुरातील कोरोनाबाधित व्यक्तींची एकूण संख्या आता 860 झाली आहे. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींची संख्या 78 झाली आहे. आज शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 54 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 9 पॉझिटिव्ह आले असून त्यामध्ये पाच पुरुष चार महिलांचा समावेश आहे. 45 रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत मृत्यू पावलेल्या तीन व्यक्तींमध्ये एक पुरुष व दोन महिलांचा समावेश आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सहा हजार 860 इतकी कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी सहा हजार रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत तर 860 पॉझिटिव्ह आले आहेत. 351 जण कोरोना मुक्त झाले असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

