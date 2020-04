बळिराजा पुन्हा एकदा झाला हैराण 

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर ): जगात नैसर्गिक असो अथवा मानवी यापैकी कोणतेही संकट आले, की यात भरकटला जातो शेतकरी. गेल्या उन्हाळ्यात तीव्र दुष्काळ तर पावसाळ्यात महाभयंकर पूर व अलीकडेच अतिवृष्टी या एक ना अनेक अडचणींवर मात करत, कबाडकष्ट करून शेतकरी कसाबसा शेती करत यंदाच्या वर्षात तरी आपल्या कष्टाचे चीज होईल या आशेने बसला असताना कोरोनासारख्या महामारी रोगाने थैमान घातल्याने शेतकरी राजा पुन्हा हैराण झाला आहे. हातातोंडाशी आलेल्या बागेतील फळे जाग्यालाच गळून जळून चाललेली दिसत आहेत.

उपळाई बुद्रूक (ता. माढा) येथील नागनाथ काशिनाथ हेडगिरे यांची तीन एकर लिंबोणीची बाग आहे. ऐन उन्हाळ्यात फळ चांगली आली असताना अचानक संपूर्ण जगात हाहाकार माजवलेल्या कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाउन असल्याने पुणे, वाशी येथील मार्केट बंद झाल्याने हेडगिरे यांच्या बागेतील लिंबोणीची फळे वेळीच न काढल्याने जागीच गळून जळून चाललेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे यंदा लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

हेडगिरे यांनी सात वर्षांपूर्वी तीन एकरांत 320 लिंबोणीची झाडे लावली. दुष्काळी पट्टा असताना देखील त्यांनी चांगल्या रीतीने बाग जोपासली. त्यामुळे दरवर्षी त्यांना वर्षांचे तीन ते चार लाखांचे उत्पन्न मिळत होते. यंदाही दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी अशा भयानक परिस्थितीला सामोरे जात त्यांनी बाग जोपासली होती. फळे विक्रीस आली असताना ऐनवेळी अचानक कोरोनामुळे लॉकडाउन लागू झाल्याने मार्केट बंद असल्याने बागेतील फळे जागेलाच गळून जळून चालली आहेत. हातातोंडाशी आलेल्या फळांचे कोरोनामुळे नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्गात नैराश्‍याचे वातावरण असून एकीकडे कोरोना तर दुसरीकडे शेतातील फळांचे नुकसान डोळ्यांसमोर दिसत असल्याने शेतकरी मात्र चिंतेत आहेत. हेडगिरे यांच्यासारखी अनेक शेतकऱ्यांची अशीच परिस्थिती आहे. वाहतूक व्यवस्था व मार्केट ऐनवेळी अचानक बंद लिंबोणीच्या फळाचे दरवर्षी चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने वर्षभर आम्ही या बागेसाठीच झटत असतो. यंदा देखील मार्च महिन्यात बागेत फळ जोमात आले असताना कोरोनाच्या रोगाने थैमान घातल्याने वाहतूक व्यवस्था व मार्केट ऐनवेळी अचानक बंद झाल्याने फळ जागेलाच गळून सुकून गेली आहेत.

- काशिनाथ हेडगिरे, बागायतदार

Web Title: solapur district farmers on are worried about the loss of farmland