जिल्ह्यात आलंय गटशेती प्रशिक्षणाला उधाण ! कौशल्याधारित प्रशिक्षणात साडेतीन हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग 

रोपळे बुद्रूक (सोलापूर) : शेतकऱ्यांना सध्या गटशेतीचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात कौशल्य आधारित गटशेतीच्या प्रशिक्षणाला उधाण आल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सध्या पंढरपूर, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस व करमाळा या पाच तालुक्‍यांतील सुमारे 3 हजार 366 शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवला आहे. हे शेतकरी सध्या "कोव्हिड - 19'चे सर्व नियम पाळून गटशेतीचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आपापल्या गावात निर्माण केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांवर हजर राहात आहेत. या शेतकऱ्यांना एकूण सतरा सर्कलमध्ये कौशल्य आधारित गटशेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी एक जिल्हा समन्वयक, समन्वय, 17 शासनमान्य प्रशिक्षक व तेवढ्याच सर्कल समन्वयकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सकाळी व दुपारच्या सत्रात प्रत्येकी 50 शेतकऱ्यांची एक बॅच करून त्यांना हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यानंतर अशाच पद्धतीने जोड कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणात शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन विविध पिकांच्या माहितीबरोबरच शेतकऱ्यांचा गट करून त्या माध्यमातून शेतीला जोडधंद्याची जोड कशी द्यायची, शेतकऱ्यांची कंपनी कशी स्थापन करायची, गटाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनाची बाजारपेठ कशी काबीज करायची, प्रक्रिया उद्योगाबरोबरच शेतमाल आधारित इतर मोठे प्रोजेक्‍ट कसे सुरू करायचे, याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. यात वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळत असून, त्याला पीपीटीची जोड दिल्यामुळे शेतकरी काळजीने प्रशिक्षण घेताना दिसत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

