सोलापुरात 81 कोटींचे वीजबिल थकीत अन्‌ थकबाकीदारांमध्ये शासकीय कार्यालयांचाही समावेश ! 

सोलापूर : महावितरण सोलापूर परिमंडळात थकीत वीज देयकांची रक्कम 81 कोटींच्या घरात पोचली आहे. यामध्ये शासनाच्या विविध विभागांचाही समावेश आहे. त्यामुळे घरगुती, वाणिज्य व उद्योग, पाणीपुरवठा योजना आदी सर्वच थकबाकीदारांना महावितरणकडून नोटिसा बजावणे सुरू झाले आहे. देयक भरले नाही तर धडक कारवाईची मोहीम राबविण्याचा इशाराही महावितरणने दिला आहे. सोलापूर महावितरण परिमंडळात जवळपास दोन लाख 11 हजार ग्राहक आहेत. यात एक लाख सहा हजार 821 थकबाकीदार आहेत. यामध्ये 273 ग्राहकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. थकबाकीदारांमध्ये घरगुती, वाणिज्य, उद्योग, पथदिवे आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वच थकबाकीदारांच्या विरोधात कारवाई करण्याची तयारी महावितरणने केली आहे. वीज बिल भरण्यासाठी हप्त्यांची मुभा

लॉकडाउनच्या काळात थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ऊर्जामंत्र्यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबरपर्यंत खंडित न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. थकबाकीदार ग्राहकांना विविध सुलभ हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची सवलत दिली आहे. सोबत थकबाकीदारांना विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला व ग्राहकांच्या वीज बिलासंबंधित तक्रारी असल्यास तत्काळ सोडविण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली, असे देखील महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. कारवाईसाठी पथके तैनात

सोलापूर परिमंडळात वीज बिल देयके वसूल करण्यासाठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ग्राहकांनी वापरलेल्या प्रत्येक युनिटची वसुली अत्यावश्‍यक आहे. सध्या महावितरण आर्थिक बिकट परिस्थितीला सामोरे जात आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीशिवाय महावितरणला पर्याय नाही. त्यामुळे कारवाई सुरू झाली आहे. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. ग्राहकांनी वीजबिल भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय नाही. त्यामुळे सोलापूर परिमंडळातील सर्व ग्राहकांनी वीज बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे.

- चंद्रकांत दिघे,

अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, सोलापूर शहर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

