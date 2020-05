सोलापुरात आजही एकाच दिवशी पाच जणांचा मृत्यू, 18 रुग्ण वाढले, 583 कोरोनाबाधित

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनाबाधित व्यक्तींचा मृत्यू होण्याची संख्या काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. सलग दोन दिवस सहा व्यक्तींचा कोरोनाने बळी घेतल्यानंतर आजही तिसऱ्या दिवशी पाच जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आज दिवसभरात कोरोनाचे अठरा नवीन रुग्ण आढळल्याने सोलापुरातील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या 583 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी दिली.

कर्णिक नगर परिसरातील 80 वर्षीय पुरुषाला 22 मे रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 24 मे रोजी दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. मिलिंद नगर बुधवार पेठ परिसरातील 65 वर्षाच्या महिला 30 मे रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 20 मे रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. जुना विडी घरकुल परिसरातील 56 वर्षीय महिलेला 20 मे रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 21 मे रोजी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले आहे. नइ जिंदगी परिसरातील शोभादेवी नगरमधील 79 वर्षीय पुरुषाला 20 मे रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 21 मे रोजी रात्री आठ वाजता त्यांचे निधन झाले. डोणगाव रोड परिसरातील सलगर वस्ती येथील 65 वर्षीय पुरुषाला 20 मे रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 23 मे रोजी सकाळी सात वाजता त्यांचे निधन झाले आहे. आज नव्याने आढळलेल्या 18 कोरोनाबाधित व्यक्तीमध्ये भवानी पेठेतील घोंगडे वस्ती येथील एक पुरुष, शनिवार पेठेतील एक महिला, नीलम नगर येथील दोन महिला, शास्त्री नगर येथील एक पुरुष, रविवार पेठेतील एक पुरुष व एक महिला, डोणगाव रोडवरील सलगर वस्ती येथील एक पुरुष, दमानी नगर येथील एक महिला, गंगानगर येथील एक महिला, न्यू पाच्छा पेठ येथील दोन पुरुष, मजरेवाडी येथील एक पुरुष, एमआयडीसी रोडवरील एक महिला, सब जेल सोलापूर येथील एक पुरुष, मुळेगाव रोड येथील एक महिला, पुणे रोड वरील वरद फार्म येथील एक पुरुष, पाछा पेठेतील एक पुरुष अशा 18 जणांचा समावेश आहे. कोरोना चाचणीचे अद्यापही 227 अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. कोरोना मुक्त झालेल्या पाच व्यक्तींना आज घरी सोडण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.

