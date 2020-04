सोलापूर जनता बॅंकेतर्फे सीएम, पीएम केअरला मदत

सोलापूर : सध्या जगभर कोरोनारूपी महाभयंकर राक्षसाने सर्व जगाला ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या भारतात उद्‌भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी देश, जिल्हा व शहर पातळीवर सगळीकडेच या कोरोनाग्रस्तांसाठी मदत निधी म्हणून प्रत्येकजण आपली भूमिका बजावत आहे. यात सोलापूर जनता सहकारी बॅंक देखील मागे नाही. फक्त अर्थकारणच न करता समाजकारण देखील करण्यासाठी जनता बॅंक कधीही मागे राहिलेली नाही. याचाच एक भाग म्हणून आज सोलापूर जनता सहकारी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि पंतप्रधान आर्थिक मदत निधीसाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्यात आले आहेत. मदत निधीचा धनादेश बॅंकेचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे, उपाध्यक्ष वरदराज बंग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वाईकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या मदत निधी संकलन केंद्रामध्ये सुपूर्द केला. या वेळी जनता बॅंकेच्या अध्यक्षांनी सोशल डिस्टन्सिंगचा मेसेज देखील समाजामध्ये पोचवला. धनादेश थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती न देता सहायता केंद्राच्या बॉक्‍समध्ये ठेवून दिला. या वेळी बॅंकेचे अध्यक्ष श्री. देशपांडे यांनी, जनता बॅंकेच्या वतीने गरीब, गरजू आणि मजूर लोकांसाठी 500 अन्नधान्य किट ज्यात गहू, तांदूळ, डाळी व तेल अशा प्रकारचे धान्य असणार आहे, ही मदत म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा प्रशासनाला देखील देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

Web Title: By Solapur Janata Bank Help with CM, PM Care