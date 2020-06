BREAKING.....! कर्तव्याकडे पाठ ; सोलापुरातील 25 शिक्षकांचे वेतन रोखले 

सोलापूर : कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या कालावधीत सर्व्हेच्या जबाबदारीकडे पाठ फिरवलेल्या महापालिका व खासगी शाळा तसेच बालवाडीच्या तब्बल 25 शिक्षकांचे वेतन रोखून धरण्यात आले आहे. वारंवार विनंती करूनही संबंधित शिक्षक कर्तव्यावर हजर झाले नाहीत, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांनी "सकाळ'ला दिली. दरम्यान, वेळेत पगार बिले सादर न केल्याने महापालिकेच्या आठ शाळेतील शिक्षकांचे वेतनही थांबविण्यात आल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार आदेश काढले. त्यानुसार महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळांतर्गत असलेल्या महापालिकेच्या शाळा, खासगी शाळा आणि बालवाडीतील शिक्षकांना सर्व्हेक्षणाच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र काही शिक्षकांनी या नियुक्तीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे या शिक्षकांचे वेतन रोखून धरण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. आयुक्तांच्या आदेशानंतरही संबंधित शिक्षकांना एक संधी देण्यात आली, मात्र तरीही हे शिक्षक कर्तव्यावर रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे या शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश मुख्यलेखापालांना देण्यात आले आहेत. आठ शाळांतील शिक्षकांचे वेतन रोखले

एकीकडे कर्तव्यावर नसल्यामुळे वेतन रोखण्याचा निर्णय झाला असतानाच पगार बिले सादर न केल्याबद्दल आठ शाळांतील शिक्षकांचे मे पेड इन जूनचे वेतनही दिले जाणार नाही. या संदर्भातील आदेश प्रशासनाधिकाऱ्यांनी जारी केले असून तशी माहिती मुख्य लेखापाल कार्यालयाला कळविली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मराठी मुले 21, मराठी मुले 25, मराठी मुली 16, उर्दू मुले पाच, उर्दू मुले कॅम्प, उर्दु मुली दोन, उर्दू मुली कॅम्प, उर्दू मुले चिराग अली या शाळेतील वेतन होणार नाही.

