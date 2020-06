सोलापूर महापालिका देणार शहरवासियांना मास्क

सोलापूर - कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील सर्व नागरिकांना महापालिकेच्या वतीने मास्क वाटण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सभागृह नेते श्रीनिवास करली यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उपमहापौर राजेश काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त व समितीच्या सदस्यांची बैठक काल सोमवारी रात्री झाली. या बैठकीला गटनेते किसन जाधव, रियाज खरादी, सभापती जय साळुंके, कुमुद अंकाराम, नगरसेवक राजकुमार हंचाटे, नगरसेविका कामिनी आडम, वैभव हत्तुरे, आयुक्त पी. शिवशंकर, उपायुक्त डॉ. पंकज जावळे, नगर अभियंता संदीप कारंजे उपस्थित होते. मास्क न घातल्यास शहरातील नागरिकांना दंड आकारला जात आहे. मात्र, त्या आधी सर्वांना मास्क द्या आणि त्यानंतरही नागरिकांनी त्याचा वापर केला नाही, तर दंड आकारा अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे ठरले. विडी उद्योगाबाबत आयुक्त पी. शिवशंकर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. या संदर्भात श्री. करली यांनी, कारखानदारांशी बैठक घ्या त्यानंतर निर्णय घ्या, अशी सूचना केली. शहरात विडी गोळा करण्याचे 138 पॉइंट आहेत. प्रत्येक पॉइंटला सकाळी 500 आणि सायंकाळी 500 कामगार एकत्रित येतात. त्याऐवजी कारखानदारांनी एक ऐवजी चार पॉइंट करावेत त्यामुळे कामगारांची विभागणी होईल, असा पर्याय त्यांनी सुचविला. मात्र आयुक्तांनी शासनाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही ठेवावी लागेल, असे स्पष्ट केले. सोलापूर शहरातील सर्व नागरिकांचा सर्व्हे करण्यात यावा, ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्‍यक त्या गोळ्या औषधे पुरवावीत, अत्यावश्‍यक सेवेंतर्गत ड्रेनेज व जलवाहिनीचे काम सुरू करावे, अशी मागणी केली. मात्र सोलापूर रेड झोनमध्ये असल्याने ही कामे करता येत नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

