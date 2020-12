76 वर्षीय महिलेची 14 दिवसांची झुंज अपयशी ! सोलापुरात 19 नवे रुग्ण; महिलेचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या कमी- अधिक होऊ लागली आहे. आज शहरात 19 नव्या रुग्णांची भर पडली तर मुरारजी पेठेतील 76 वर्षीय महिला कोरोनाची बळी ठरली. 12 डिसेंबरला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलेने 14 दिवस कोरोनाशी झुंज दिली. मात्र, 26 डिसेंबर रोजी त्या महिलेचा कोरोनाने बळी घेतला. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी 'आरोग्य माझी जबाबदारी'अंतर्गत मास्क, स्वच्छता, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 37 हजार 218 हजार संशयितांची झाली टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 958 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 535 संशयितांमध्ये 14 पुरुष आणि पाच महिलांना झाली कोरोनाची बाधा

मुरारजी पेठेतील 76 वर्षीय महिलेचा कोरोनाने घेतला बळी; मृतांची संख्या 590 झाली

आतापर्यंत दहा हजार 83 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; आता शहरात राहिले 285 रुग्ण शहरात आज शुक्रवार पेठ, स्वामी विवेकानंद नगर, नवोदय नगर (मजरेवाडी), समर्थ नगर (जुळे सोलापूर), विकास नगर, कल्याण नगर, सुरवसे नगर, अंबिका नगर (कुमठा नाका), अवंती नगर (मुरारजी पेठ), सोलापूर कारागृह, गडगी नगर, सम्राट चौक, निखिल पार्क (आरटीओ कार्यालयाजवळ), विडी घरकूल, वैद्यकीय महाविद्यालयातील मुलींचे वसतीगृह आणि माधव नगर येथे नवे रुग्ण आढळले आहेत. रुग्णांच्या संपर्कातील 91 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 10 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन आहेत. 20 संशयितांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, शहरातील 165 पुरुष आणि 120 महिला रुग्णांवर सध्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत.

Web Title: In Solapur, a old woman failed in a 14 day struggle; Death of a woman reason of corona