दिलासादायक ! सोलापुरात रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणारे वाढले; आज 49 पॉझिटिव्ह तर 75 रुग्णांना डिस्चार्ज 

सोलापूर : आतापर्यंत शहरातील 37 हजार 359 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट झाली असून त्यामध्ये पाच हजार 339 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यापैकी तीन हजार 453 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तत्पूर्वी, शहरात आज नव्या 49 रुग्णांची भर पडली असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे बरे झालेल्या 75 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. गंभीर आजार असलेल्या आणि 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण एक लाख रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट करण्याचे उद्दिष्टे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यानुसार 17 ते 27 जुलैपर्यंत दररोज सरासरी एक हजार टेस्ट पार पडल्या. मात्र, मागील काही दिवसांपासून त्यात घट झाली असून दररोज पाचशे ते सहाशे व्यक्‍तींच्याच टेस्ट केल्या जात आहेत. बुधवारी (ता. 5) शहरातील 678 व्यक्‍तींची टेस्ट करण्यात आली असून त्यामध्ये 49 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. न्यू पाच्छा पेठेतील 49 वर्षीय पुरुषाचा आणि भवानी पेठ परिसरातील हनुमान नगरातील 80 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आता एकूण मृतांची संख्या 369 झाली असून रुग्णसंख्येच्या तुलनेत मृत्यूदरात घट झाली आहे. 'या'ठिकाणी सापडले नवे रुग्ण

बहुरुपी नगर, आदित्य नगर, कृष्णा पार्क, जानकी नगर (विजयपूर रोड), कुर्बान हुसेन नगर, गौरी नगर (एमआयडीसी), श्रध्दा एम्पायर, उत्तर सदर बझार, सतनाम चौक, सिध्दार्थ चौक (लष्कर), शिंदे चौक (नवी पेठ), रेसिडेन्सी क्‍वार्टर (सिव्हिल), चंडक बागेजवळ, वैष्णवी नगर (सैफूल), शेटे नगर (लक्ष्मी पेठ), मिरा नगर, ज्ञानेश्‍वर सोसायटी (जुळे सोलापूर), साखर पेठ, चंद्रकिरण अपार्टमेंट (शांती नगर), वैष्णवी हाईट (बाळे), गरिबी हटाव झोपडपट्टी (विजयपूर नाका), सम्राट चौक, वसंत नगर (दावत चौक), स्वामी विवेकानंद नगर (हत्तुरे वस्ती), रामवाडी, साईनाथ नगर, अशोक चौक, मजरेवाडी, रेवणसिध्देश्‍वर नगर (होटगी रोड), हराळे नगर (कुमठा रोड), विडी घरकूल, राघवेंद्र नगर आणि मुरारजी पेठेत नवे रुग्ण सापडले आहेत.

Web Title: in solapur the rate of recovery increased compared to the number of patients today 49 positive and 75 patients discharged