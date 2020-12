सोलापूर ग्रामीणमध्ये 126 नवे कोरोनाबाधित, पाच जणांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गुरुवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 2 हजार 781 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 655 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 126 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोना चाचणीचे 63 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. एकाच दिवशी 225 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आजच्या अहवालांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या 36 हजार 736 झाली आहे. त्यातील 34 हजार 533 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 126 जणांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील 1 हजार 77 जणांचा आत्तापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ग्रामीण भागातील 11 हजार 956 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. 2 हजार 805 जणांना इन्स्टिट्युन्शल क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. आजच्या अहवालांमध्ये मयत दाखविलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातील माणकी येथील 75 वर्षिय पुरुष, सांगोला तालुक्‍यातील शिरभावी येथील 65 वर्षीय महिला, करमाळा तालुक्‍यातील झरे येथील 71 वर्षीय महिला, पंढरपुरातील लिंक रोड येथील 83 वर्षीय पुरुष आणि सांगोला तालुक्‍यातील शिरभावी येथील 50 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे.

Web Title: In Solapur rural 126 new corona-affected, five killed