सोलापूर ग्रामीणमध्ये 52 नवे कोरोनाबाधित, दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोमवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत सोलापूरच्या ग्रामीण भागातील कोरोना चाचणीचे 2 हजार 755 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 703 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 52 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून एकाच दिवशी 67 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील कोरोना चाचणीचे 46 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण रुग्ण संख्या आता 37 हजार 636 झाली आहे. त्यातील 35 हजार 644 कोरोना मुक्त झाले असून रुग्णालयात सध्या 885 जणांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील 1 हजार 107 जणांचा कोरोनामुळे आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. आजच्या अहवालामध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातील बोंडले येथील 48 वर्षिय महिला आणि बार्शी मधील गाडेगाव रोड येथील 56 वर्षिय महिला यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील अकरा हजार 595 जणांना सध्या होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. इन्स्टिट्युन्शल क्वारंटाईनमध्ये 2 हजार 751 जण आहेत.

