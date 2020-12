सोलापूर ग्रामीणमध्ये 57 नवे कोरोनाबाधित, चौघांचा मृत्यू, 123 जण कोरोनामुक्त 

सोलापूर : सोलापूरच्या ग्रामीण भागात रविवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 1 हजार 123 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 1 हजार 66 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 57 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकाच दिवशी 123 कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या आता 36 हजार 979 झाली आहे. आजपर्यंत 1 हजार 89 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून रुग्णालयात सध्या 1 हजार 34 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील 34 हजार 856 जण आतापर्यंत कोरोनामुक्त झाले आहेत. आजच्या अहवालामध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातील विझोरी येथील साठ वर्षिय पुरुष, पंढरपूर तालुक्‍यातील इसबावी येथील 55 वर्षीय महिला, बार्शीतील दत्तनगर येथील 75 वर्षिय पुरुष, पंढरपूर तालुक्‍यातील करकंब येथील 70 वर्षिय महिला यांचा समावेश आहे. कोरोना चाचणीचे 37 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत.

Web Title: In Solapur rural, 57 new corona-affected, four died, 123 corona-free