सोलापूर ग्रामीणमध्ये 85 नवे कोरोनाबाधित, 83 जण कोरोनामुक्त, चौघांचा मृत्यू 

सोलापूर : गुरुवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना चाचणीचे 2 हजार 296 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील दोन हजार 211 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 85 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. एकाच दिवशी 83 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील चौघांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील कोरोना चाचणीचे 41 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या आता 37 हजार 362 झाली आहे. ग्रामीण भागातील 1 हजार 102 व्यक्तींचा आतापर्यंत कोरोना मुळे मृत्यू झाला असून रुग्णालयात सध्या 988 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्ण आहेत. ग्रामीण भागातील 35 हजार 272 जण आतापर्यंत कोरोनामुक्त झाले आहेत. आजच्या अहवालांमध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातील मळोली येथील 78 वर्षिय पुरुष, करमाळा तालुक्‍यातील जेऊर येथील 77 वर्षिय पुरुष, माढा तालुक्‍यातील वेताळवाडी येथील 63 वर्षिय पुरुष आणि उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील बीबी दारफळ येथील 80 वर्षिय पुरुष यांचा समावेश आहे.

Web Title: In Solapur rural, 85 new corona-affected, 83 corona-free, four died