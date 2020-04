सोलापुरात पारा 41.1 अंशांवर 

सोलापूर : गेल्या काही दिवसांपासून 39 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहणारा सोलापूरच्या तापमानाचा पारा आज अचानक भडकला. यंदाच्या उन्हाळ्यातील उच्चांकी 41.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद आज सोलापूर शहर व परिसरात झाली. सोलापूरच्या तापमानाचा पारा आता 42 अंश सेल्सिअसच्या दिशेने जाऊ लागला आहे.

एप्रिल महिन्याची सुरवातच तीव्र उन्हाळ्याने झाल्याने एप्रिल व मे महिन्यातील तापमानाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. आज दुपारपर्यंत उन्हाचा चटका तीव्रपणे जाणवत होता. दुपारनंतर काही काळ सोलापूरचे वातावरण ढगाळ झाले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा उन्हाचा चटका वाढला होता. सायंकाळनंतरही वातावरणात कमालीची उष्णता जाणवत होती. यंदाच्या उन्हाळ्यातील 39.9 या सर्वाधिक तापमानाची नोंद आजपर्यंत झाली होती. आज मात्र सोलापूरच्या तापमानात कमालीची वाढ झाली आहे.

Web Title: In Solapur, the temperature at 41.1 degrees