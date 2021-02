सोलापूर : बदलत्या काळानुसार पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने परीक्षेचा पॅटर्न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा 70:30 या पॅटर्ननुसार पार पडल्या. तत्पूर्वी, द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा 40:10 या पॅटर्ननुसार घेण्यात आली. आता प्रथम वर्षासाठी नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हाच पॅटर्न लागू केला जाणार असून, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून या नव्या पॅटर्ननुसार विद्यापीठाच्या परीक्षा होतील, अशी माहिती प्र-कुलगुरू डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा यांनी दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यापूर्वी "सीजीपीए' पॅटर्ननुसार 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत परीक्षा घेण्यात आल्या. परंतु, आता चॉईस बेस्ट क्रेडिट सिस्टिमनुसार (सीबीसीएस) परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. विद्यापीठाने त्यादृष्टीने अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि विविध अभ्यासक्रमांच्या अधिष्ठातांना प्रशिक्षण दिले आहे. परीक्षेच्या नव्या पॅटर्ननुसार परीक्षेसाठी एक किंवा दीड तासांचाच वेळ दिला जाणार आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील बहुतांश प्रश्‍न हे बहुपर्यायी असतील. नव्या पॅटर्नमुळे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने तयार होईल, असा विश्‍वास विद्यापीठ अनुदान आयोगाला वाटत आहे. त्यामुळेच परीक्षेचा हा नवा पॅटर्न सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी सत्र परीक्षा याच पॅटर्ननुसार घेण्यात येणार आहेत. त्यात प्रथम व द्वितीय वर्षांत विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या स्पेशल विषयाचे पाच पेपर असतील, तर उर्वरित एक पेपर हा संबंधित विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीनुसार निवडण्याची संधी असणार आहे. बहुपर्यायी प्रश्‍नपत्रिका असल्याने विद्यार्थ्यांचा कस लागणार असून अनावश्‍यक उत्तर लिहिणे आता बंद होणार आहे. परीक्षेचे ऑनलाइन-ऑफलाइन नियोजन

एप्रिल - मे 2021 मध्ये प्रथम, द्वितीय व अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन सुरू होते; परंतु कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा जोर धरू लागल्याने विद्यापीठाने आता ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारचे नियोजन केले आहे. त्या वेळी कोरोनाची स्थिती सुधारली नसल्यास पुन्हा ऑनलाइनच परीक्षा घेतली जाईल, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नवा पॅटर्न

वर्णनात्मक प्रश्‍नांची उत्तरे लिहिताना अभ्यास नसतानाही विद्यार्थी चुकीची उत्तरे लिहायचे. आता नव्या परीक्षा पॅटर्नमध्ये बहुपर्यायी प्रश्‍न असल्याने चुकीच्या उत्तराला गुण देण्याचे प्रकार बंद होतील. नव्या पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडणार असून त्यांची स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी होईल, असा विश्‍वास वाटतो.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा,

प्र-कुलगुरू, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

