सोलापुरकरांनो, आता तरी काळजी घ्या ! शहर-जिल्ह्यात आज 988 रुग्ण तर 19 जणांचा मृत्यू

सोलापूर : शहरातील 223 ठिकाणी आज 247 कोरोना बाधित आढळले आहे. तर दुसरीकडे शहरातील तब्बल 14 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ग्रामीण भागात 741 रुग्ण आढळले असून पाच रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या तर शहरात सर्वाधिक मृत्यूची नोंद आज झाली. शहरात आतापर्यंतचे सर्वाधिक मृत्यू

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आणि आता दुसऱ्या लाटेत सोलापूर शहरात आतापर्यंत एकाच दिवशी 14 रुग्णांचा मृत्यू झालेला नाही. परंतु, धक्‍कादायक बाब म्हणजे शुक्रवारी (ता. 9) शहरातील 14 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. मृतांमध्ये मोदीखाना परिसरातील नरसिंह नगरातील 42 वर्षीय पुरूषाचा समावेश असून उर्वरित 13 रुग्ण 60 वर्षांवरील आहेत. होटगी रोडवरील गंगाधर सोसायटीतील 68 वर्षीय पुरुष 27 मार्च रोजी उपचारासाठी दाखल झाले होते. तर उर्वरित सर्वच रुग्ण एप्रिलमध्ये उपचारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल झाले होते. शहरातील रुग्णसंख्या आता 18 हजार 643 झाली असून आतापर्यंत त्यातील 796 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे शहरातील 14 हजार 455 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. आता तीन हजार 392 रुग्णांवर विविध रुग्णालयांसह क्‍वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचार सुरु असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. दुसरीकडे ग्रामीण भागात आज सात हजार 56 संशयितांमध्ये तब्बल 741 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर तोगराळी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 48 वर्षीय महिलेसह 58 वर्षांवरील चौघांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. ग्रामीणमधील रुग्णसंख्येने आता 50 हजारांचा टप्पा ओलांडला असून आतापर्यंत ग्रामीणमधील 50 हजार 318 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी 44 हजार 430 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून चार हजार 612 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु आहेत. पंढरपूर, बार्शी, माळशिरस कोरोनाचे हॉटस्पॉट

ग्रामीण भागातील बार्शी, माळशिरस, पंढरपूर या तीन तालुक्‍यांमध्ये कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होऊ लागला आहे. आज बार्शी तालुक्‍यात सर्वाधिक 206 तर पंढरपूर तालुक्‍यात 144 आणि माळशिरस तालुक्‍यात 143 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. आतापर्यंत बार्शी तालुक्‍यातील नऊ हजार 354, माळशिरस तालुक्‍यातील आठ हजार 958 आणि पंढरपूर तालुक्‍यातील नऊ हजार 640 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. आज अक्‍कलकोटमध्ये सहा, करमाळ्यात 58, माढ्यात 57, मंगळवेढ्यात 17, मोहोळमध्ये 19, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 20, सांगोल्यात 53 तर दक्षिण सोलापुरात 18 रुग्णांची भर पडली आहे.

Web Title: Solapurkars, take care now! Today, 988 patients and 19 died in the city-district