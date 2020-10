गुटखा पकडताच त्यांनी धरली पोलिसाची कॉलर 

सोलापूर : फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याच्यावतीने आज सोलापुरात तब्बल 4 लाख 79 हजार 602 रुपयांचा गुटखा, सुगंधी सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त करण्यात आला आहेत. आमचा गुटखा का जप्त केला? आम्हाला पोलीस ठाण्यात का आणले? असे म्हणत गुटखा प्रकरणतील आरोपींनी पोलीस कॉन्स्टेबल धनाजी भाऊसाहेब बाबर यांची कॉलर पकडली. बाबर यांना धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केली. याप्रकरणी पोलीस कॉन्स्टेबल धनाजी बाबर यांनी फिर्याद दिली असून सहा जणांच्या विरोधात फौजदार चावडी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना 22 ऑक्‍टोबर रोजी एन. जी. मिल चाळ, भवानी पेठेतील चाटला साडी सेंटरच्या समोरील बोळात घडली.

Web Title: As soon as he grabbed the gutkha, he grabbed the police collar