केत्तूर (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात तीन जणांचा बळी घेतल्यानंतर नरभक्षक बिबट्या चिखलठाणवरून वन विभागाच्या तावडीतून सुटल्याने तालुक्‍यात बिबट्याची दहशत वाढली आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून तालुक्‍याच्या इतर भागातही बिबट्याचा वावर असल्याचे सांगितले जात आहे. यात तथ्य किती? खरेपणा किती? अफवा किती? त्यामुळे तालुक्‍यात वावरणाऱ्या बिबट्यांची संख्या नेमकी किती? हा विषय वेगळा असला, तरी त्यामुळे आणि गावात दहशत व भीती मात्र निर्माण केली आहे. सर्वजण भीतीच्या सावटाखाली वावरत आहेत तसेच शेतीची कामे करीत आहेत. बिबट्याच्या संभावित हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी शेतकरी रात्रभर फटाके वाजवू लागल्याचे उजनी लाभक्षेत्रातील ऊस पट्ट्यात दिसत आहे. करमाळा तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील भिलारवाडी, राजुरी, गुलमोहरवाडी, भगतवाडी, खातगाव, पोमलवाडी, हिंगणी, उमरड, मांजरगाव आदी परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे बिबट्याचे लपण क्षेत्र उजाड होत असल्याने बिबट्याचा संचार मानवी वस्तीकडे होत असल्याचे दिसून येत आहे. तालुक्‍यात मका, तूर, ज्वारी या पिकांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. लपण्यासाठी बिबट्या या पिकांचा वापर करीत आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे शेतीचा रात्री होणारा वीजपुरवठा वीज मंडळाने दिवसा सुरू केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसभर शेतात थांबावे लागत आहे. त्यातच तालुक्‍यात बिबट्याने हल्ला केल्याच्या किंवा या ठिकाणी दिसला, त्या ठिकाणी दिसला अशा बातम्या दिवसभर व्हायरल होत असल्याने शेतकऱ्यांसह नागरिकांनी अक्षरशः धास्ती घेतली आहे. बिबट्यापासून होणारा संभाव्य हल्ला टाळण्यासाठी व स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी रात्रभर पारेवाडी, हिंगणी, खातगाव, पोमलवाडी, केत्तूर नंबर एक, गुलमोहरवाडी आदी ठिकाणी शेतकरी फटाक्‍यांचा बार उडवत आहेत. बिबट्याला पिटाळून लावण्यासाठी रात्रभर शिवारात फटाक्‍यांचे आवाज घुमू लागले आहेत. नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभाग, पोलिस प्रशासन प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहे; परंतु बिबट्या मात्र अद्यापपर्यंत तरी हाती लागलेला नाही. कोरोनाला घाबरून नागरिक शेतात वस्तीवर राहण्यासाठी गेले होते; परंतु आता परिस्थिती उलट झाली आहे. बिबट्याला घाबरून तेच आता पुन्हा शेतातील वस्तीवरून गावात राहण्यासाठी येऊ लागले आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

