सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची मासिक सभा आज शिवरत्न सभागृहात झाली. या बैठकीमध्ये समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर अधिकाऱ्यांना माहिती देता आली नाही. या बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना विभाग प्रमुखांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभाग, ग्रामपंचायत विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या विभाग प्रमुखांनी या बैठकीला दांडी मारत आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बैठकीसाठी पाठवून दिले. या बैठकीत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर भांबावून गेलेल्या कर्मचारी प्रतिनिधींनी या बैठकीत फक्त बघ्याचीच भूमिका घेतली. काही प्रतिनिधींनी अर्धवट माहितीवर अर्धवट उत्तरे दिली. त्यामुळे सभापती डोंगरे आणि सदस्यांचा संताप वाढला. या बैठकीत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची माहितीच जर तुम्हाला बैठकीत सांगता येत नसेल तर तुम्ही बैठकीला येता कशाला? असा सवालच अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी या कर्मचाऱ्यांना विचारला. बैठकीत विचारलेल्या प्रश्‍नांवर मिळत असलेल्या उत्तरांना पाहून समितीचे सदस्य वसंत देशमुख यांनी निषेध करून सभेतून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली. यापूर्वी 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अर्थ समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची माहिती देण्यास कर्मचारी, अधिकारी अपयशी ठरले. सदस्य देशमुख यांनी हायमास्ट दिव्याचा प्रश्‍न मागील बैठकीत उपस्थित केला होता. हायमास्ट दिवे 24 तास चालू असतात का? त्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्‍नावर बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 15 दिवसात माहिती मागवून देतो असे उत्तर आजच्या बैठकीत दिले. जिल्ह्यात किती हायमास्ट बसविण्यात आले आहेत असाही प्रश्‍न सदस्य देशमुख यांनी या बैठकीत विचारला. हे हायमास्ट राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बसविल्याचे उत्तर दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्य वसंत देशमुख चांगले संतापले. आम्ही चार चार टर्म झेडपी सदस्य, पंचायत समिती सदस्य म्हणून काम केले आहे, आणि तुम्ही आम्हाला अशी उत्तरे देता? आम्हाला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न करता? असा सवाल त्यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. आजच्या बैठकीला श्रीमंत थोरात व अंजनादेवी पाटील यांनी देखील प्रश्‍न उपस्थित केले.

Web Title: Speaker Vijayraj Dongre got angry, if he doesn't know what he said while coming to the meeting