सोलापूर : कोरोनामुळे दरवर्षी होणाऱ्या विविध खेळांच्या स्पर्धा यंदा होऊ शकलेल्या नाहीत. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होऊ लागल्याने राज्य सरकारने खेळाडूंना सरावासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार शहरातील महापालिकेच्या 13 मैदानांसह खासगी मैदाने व शाळांच्या मैदानांवर सरावाला सुरवात झाली आहे. मात्र, खेळाडूंनी स्वत:च्या आरोग्याची काळजी स्वत:च घ्यावी, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे निर्देश महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत. शहरात प्रामुख्याने क्रिकेट, हॅंडबॉल, फूटबॉल, खो-खो, कबड्डी, बॅडमिंटन, व्हॉलिबॉल, ऍथलेटिक्‍स, स्वीमिंग, कुस्ती, बॉल बॅडमिंटन, तलवारबाजी हे खेळ खेळले जातात. सोलापुरात महापालिकेच्या मालकीचे 13 मैदाने असून, त्यात जय भवानी प्रशालेजवळील मैदान, इनडोअर, नेहरूनगर, कुमठा नाका, होम मैदान, पार्क स्टेडियम, कर्णिक नगर, पद्मानगर, पुंजाल मैदान, वल्याळ मैदान, सेटलमेंट फ्री कॉलनी-सहा येथील मैदान व हेडगेवार मैदानाचा समावेश आहे. सोलापुरातील विविध खेळांमधील खेळाडूंनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौलिक मिळविला आहे. मागील काही महिन्यांपासून खेळास परवानगी नसल्याने खेळाडूंना सराव करता येत नव्हता. आता त्यास परवानगी मिळाल्याने सामन्यांपूर्वीचा सराव खेळाडूंना करता येणार आहे. खेळाडूंसह क्रीडा संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सोलापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनची तयारी

राज्य शासनाने खेळाडूंना सरावासाठी परवानगी दिली असून, मैदानांवरील सराव आता सुरू झाला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने 14, 16 आणि 19 वर्षांखालील क्रिकेट सामन्यांसाठी खेळाडूंची निवड करण्याचे निर्देश दिल्यास सोलापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनची तयारी आहे.

- चंदू रेंबर्सू,

सचिव, सोलापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन स्पर्धांसंबंधीचा निर्णय लवकरच होईल, सध्या स्पर्धांची गरज

मार्चनंतर राज्य सरकारने खेळाडूंना सरावासाठी परवानगी दिल्याने खेळाडूंची शारीरिक क्षमता निश्‍चितपणे वाढेल. सुरवातीला खेळाडू कोरोनाला फाईट करताना कुटुंबातील सदस्यांनाही तंदुरुस्तीचे धडे देतील. राज्यस्तरीय स्पर्धांसंबंधीचा निर्णय लवकरच होईल. सध्या स्पर्धांची गरज आहे.

- राजू माने,

ज्येष्ठ क्रीडा संघटक ठळक बाबी... शहरातील विविध मैदानांवर दरवर्षी 125 खेळांच्या होतात स्पर्धा

महापालिका कर्मचारी व शालेय विद्यार्थ्यांची क्रीडा स्पर्धा झालीच नाही

सोलापूर प्रिमिअर लीगचे फेब्रुवारीत पार्क स्टेडियमवर नियोजन

शहरात आहेत 32 क्रिकेट क्‍लब; खेळास परवानगी दिल्यानंतर आंतरजिल्हा क्रिकेट स्पर्धा

सरावावेळी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचे बंधन; 10 ते 12 खेळाडूंनाच असणार परवानगी सामन्यांना परवानगी मिळताच होतील स्पर्धा

महापालिकेच्या मालकीचे शहरात 13 मैदाने आहेत. व्हॉलिबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन, हॅंडबॉलसह अन्य खेळांसाठी स्वतंत्र मैदाने आहेत. दरवर्षी सोलापूर शहरात सुमारे शंभर ते सव्वाशे खेळांचे सामने पार पडतात. मात्र, कोरोनामुळे यंदा सामने होऊ शकले नाहीत. आता सरावासाठी परवानगी मिळाली असून, खेळाडूंनी स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेऊन सराव करावा. सामने तथा स्पर्धा भरविण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांसह सोलापूर प्रिमिअर लीगसह अन्य स्पर्धांचे आयोजन केले जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे क्रीडाधिकारी नजीर शेख यांनी दिली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Sports practice started on various school grounds in the Solapur city