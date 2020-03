कोरोना : पावसाळ्यात होणारी फवारणी यंदा उन्हाळ्यातच 

मंगळवेढा (सोलापूर) : शहर व तालुक्‍यात सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यातील अस्वच्छता लक्षात घेता लोकांच्या आरोग्यामध्ये बिघाड होत आहे. म्हणून गावात औषध फवारणी केली जात आहे. परंतु कोरोना विषाणूचा इतरत्र फैलावू होवू नये, म्हणून उन्हाळ्यात औषध फवारण्याची वेळ शहर व तालुक्‍यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर आली आहे. आजतागायत पावसाळ्यामध्ये साठलेल्या पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या अस्वच्छतेमुळे काटेरी झुडपे व गवताचे साम्राज्य वाढल्याने डासांचे साम्राज्य वाढले आहे. त्यातून मलेरिया, हिवताप, चिकनगुनिया, डेंगू असे साथीचे रोग वाढीस लागत आहेत. त्यामुळे औषध फवारणी केली जात आहे. परंतु सध्या शहर व तालुक्‍यातील पारावरच्या चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे कोरोना. या चर्चेत हा रोग कोणत्या जिल्ह्यात वाढला, नवीन काय वाढ झाली का? कुणी रोग वाटले का? आपल्या गावात कोण पाहुणे आलेत का? याची चर्चा सध्या पारावरच्या गप्पांमध्ये ऐकावयास मिळत आहे. प्रशासनाने या संचारबंदीची संधी साधून परगाववरून अनेक नागरिक ग्रामीण भागात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची संख्या गोळा करताना नाकीनव आले. अशातच नगरपालिकेने शहरांमध्ये तर तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीनी आपापल्या गावात ट्रॅक्‍टरच्या माध्यमातून कोरोना साथीचा संसर्ग वाढू नये म्हणून फवारणी केली जात आहे. फवारणीसाठी येणाऱ्या ट्रॅक्‍टरसह ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आपापल्या घरी बोलावून व्यवस्थित फवारणी करून घेत आहेत. त्यामुळे या साथीचा प्रादुर्भाव आपल्या घराकडे येणार नसल्याचा आत्मविश्‍वास या लोकांमध्ये वाढू लागला आहे. तालुक्‍यात सर्वच ग्रामपंचायती व नगरपालिकेने फवारणीचे हे अस्त्र उगारले आहे. पण तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात बहुतांश ग्रामपंचायतीने औषध फवारणीही गावठाण भागात केली आहे. परंतु रहिवाशी लोकसंख्या वाडीवस्तीवर वास्तव्यास आहे. शिवाय परगांवाहून आलेले नागरिक बहुतांश वाडी वस्तीवरील रहिवासी असल्यामुळे वाडी वस्तीवर देखील फवारणी करावी अशी मागणी होत आहे.





